Боевики сегодня открыли огонь по миссии ОБСЕ возле Торецка

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

Сегодня боевики открыли огонь по представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вблизи Торецка (Донецкая область).

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

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«Сегодня, 29 мая, противник в очередной раз грубо нарушил международные соглашения, открыв огонь по представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе населенного пункта Нелиповка, что вблизи Торецка, представители СММ ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности.

«Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате разрыва мины нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки.

Командование Объединенными силами подчеркивает, что украинские военные не открывали огонь по населенным пунктам. Официально о происшествии проинформировано представительство ОБСЕ.