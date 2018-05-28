КПВВ на Донбассе переведут на летний режим работы

Пресс-центр Операции объединенных сил привел перечень дорожных коридоров, которые будут работать по летнему графику.

С первого июня пропускные мероприятия на всех контрольных пунктах въезда – выезда (КПВВ) на линии разграничения на востоке Украины будут осуществляться с шести утра до восьми вечера.

Читайте такжеНа Луганщине под обстрелом погибли двое спецназовцев "Альфы" СБУ

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. Так, на летний режим работи будут переведены:

– дорожный коридор «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;

– дорожный коридор «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;

– дорожный коридор «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;

– дорожный коридор «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;

– дорожный коридор «Новоазовск – Покровск – Талаковка –Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);

– дорожный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».

В апреле сообщалось, что боевики российско-оккупационных бандформирований требуют деньги с граждан за ускорение пересечения линии разграничения на Донбассе.