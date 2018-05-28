Исчезновение морпеха на Донбассе: в штабе ООС уточнили, что военного до сих пор ищут

Информация о том, что военный вернулся в свою часть, была ошибочной.

Украинского военного, пропавшего 27 мая после боевого столкновения с боевиками на мариупольском направлении на Донбассе, до сих пор ищут.

Об этом рассказал представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец передает "112 Украина". Он опроверг свою же информацию, что вроде бы боец сам вернулся к воинской части.

"По состоянию на 8:00 была информация, что военнослужащий, который скрылся, найден и его жизни ничего не угрожает. К сожалению, через час информация появилась другая. К сожалению, мы его пока не нашли, и его судьба нам не известна", – отметил он.

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Напомним, вечером 27 мая в бригаде сообщили об исчезновении во время боя под Мариуполем своего военнослужащего. Утром 28 мая Шубец сообщил, что морской пехотинец во время боя потерял связь с подразделением, а позже сам вернулся к бригаде.