Обстрел боевиками окрестностей Торецка продолжается: среди военных есть раненые (фото)

Боевики обстреляли в Торецке здание Центра социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей.

Обстрел окрестностей Торецка со стороны боевиков продолжается.

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Как сообщает председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook, сейчас повреждены три дома в поселке Южное и перебит газопровод низкого давления, две улицы остаются без газа.

В городе Железное минами повреждены дом и перебиты линии электроснабжения, в результате чего около 10 тысяч абонентов остались без электричества. Там уже работают ремонтные бригады, которые обещают в скором времени все восстановить.

«Сколько бы не пытались пророссийские наемники поколебать нашу оборону, это им не удастся: наши военные прочно держатся, хоть за сегодня, к сожалению, есть среди них раненых», – отметил Жебривский.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли в Торецке Донецкой области здание Центра социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей.