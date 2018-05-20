Боевики дважды обстреляли Зайцево и продолжают обстрел района ДФС (фото)

Обстрелы ДФС создают угрозу для стабильного обеспечения питьевой водой более полумиллиона местных жителей, отметили в штабе.

Незаконные вооруженные группировки на Донбассе дважды обстреляли населенный пункт Зайцево Донецкой области, используя запрещенную Минскими договоренностями артиллерию, а также продолжают обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«С начала суток боевики дважды обстреляли населенный пункт Зайцево, осуществив при этом 10 выстрелов из артиллерийских систем 122 калибра, и 32 выстрела из минометов 120 калибра», - говорится в сообщении.

По информации наблюдательной миссии ОБСЕ, задокументировано прямое попадание мины в частные дома и хозяйственные постройки по улице Вернадского, 8 и 57. В результате разрыва мины полностью разрушен один дом, в другом повреждены окна и стены.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Также отмечается, что боевики в 5 часов утра обстреляли 15-километровую зону вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой жителей с обеих сторон линии разграничения.

«Обстрел района ДФС противник совершал, несмотря на установление в этом районе очередного режима тишины, решение о котором было принято днем ранее», - отметили в пресс-центре, добавив, что на территории станции хранится более 5,8 тонны жидкого хлора, который используется для очистки воды. В случае повреждения емкостей с этим потенциально опасным веществом, без воды может остаться почти полмиллиона местного населения.

«Эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны Вооруженных сил Украины, в то время как со стороны вооруженных формирований РФ такие гарантии систематически нарушаются, что свидетельствует об их абсолютной незаинтересованности в обеспечении экологической безопасности региона и в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса», - заявили украинские представители Совместного центра по контролю и координации.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, по состоянию на 12:00 20 мая российско-оккупационные бандформирования совершили 22 обстрела позиций сил ВСУ. Боевики использовали артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.

Раненых среди украинских военных нет.