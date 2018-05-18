На Донбассе ликвидирован командир бригады боевиков "ДНР"

Убитый боевик воевал на Донбассе с самого начала, он родом из Северной Осетии.

На Донбасе, на "промке" был убит командир "15 интернациональной бригады" боевиков, которая известна как "Пятнашка", Олег Мамиев с позывным "Мамай".

Об этом написал российский боевик и писатель Захар Прилепин на странице в Facebook.

Читайте такжеНа Донбассе ликвидирован "командир взвода" боевиков "ДНР" (фото)

"Только что на Промке погиб командир легендарной "Пятнашки" Олег Мамиев, позывной Мамай. АГС над головой", - написал российский террорист.

Отмечается, что сам Олег Мамиев родом из Северной Осетии, и воевал на стороне террористов на Донбассе "с самого начала".

Олег Мамиев сменил боевика Ахра Авизба с позывным "Абхаз", который ранее возглавлял банду "Пятнашка" и которого боевики подозревали в убийстве Арсена Павлова "Моторолы".