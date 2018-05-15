Волкер о войне на Донбассе: не существует конфликта среди украинцев

Курт Волкер заявил о негативных последствиях российской агрессии для продовольственной, экономической и экологической ситуации на Донбассе.

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил о негативных последствиях российской агрессии для продовольственной, экономической и экологической ситуации на Донбассе.

Об этом Волкер сказал на брифинге в Славянске, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".

"Продовольственная безопасность становится проблемой, которая обостряется, для более чем миллиона человек в Донецкой и Луганской областях. Физическая безопасность является проблемой для сотен тысяч людей, которые живут у линии конфликта. Экономическая безопасность является проблематичной для миллионов людей, потому что экономика сокращается, промышленность закрывается, трудно трудоустроиться, трудно найти ресурсы, чтобы иметь возможность приобрести еду, и экономика подорвана, так как обеспечение углем, теплом, электроэнергией для сотен тысяч людей было прервано", - сказал Волкер.

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Также он сказал, что в результате конфликта на Донбассе пострадала система здравоохранения, напомнив о распространении туберкулеза на оккупированном Донбассе.

Кроме того, по его словам, негативному воздействию подверглась и окружающая среда на востоке Украины. "Мы видели, что многие предприятия, которые были закрыты, стали ресурсами для загрязнения окружающей среды. Мы видели, что сброс отходов, в том числе некоторых радиоактивных отходов, является возрастающей угрозой, которая наносит вред также снабжению водой", - заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что не существует конфликта среди украинцев, нет этнического конфликта, нет гражданского конфликта. "Это конфликт, вызванный российским вторжением на восток Украины. Россия осуществляет непосредственное командование и контроль над военными силами, а также осуществляет решительный политический контроль над политическими образованиями на оккупированных территориях", - заявил спецпредставитель США.

Он отметил, что США и страны Запада прилагают значительные усилия в оказании гуманитарной поддержки Донбасса, а также для оказания политической поддержки для урегулирования конфликта и восстановления мира.

"Я думаю, что любой, кто осуществит сюда визит, увидит, что ситуация не является замороженной", - подчеркнул дипломат.

"Боевые действия продолжаются каждый день, каждую ночь. Люди гибнут каждую неделю. И это неприемлемая ситуация. Поэтому мы не можем позволить, чтобы так дальше продолжалось. Мы привлечь внимание к этому", - сказал он и отметил, что Россия заняла позицию нежелания признавать свою ответственность и что-то менять.

Он отметил, что нужно продолжать продвигать вперед настоящий мир и настоящее решение.