Спецпредставитель США Волкер после увиденного на Донбассе обратился к России

Курт Волкер отметил, что постоянно "поражается" храбростью и стойкостью украинского народа.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что вернулся на Донбасс, чтобы увидеть гуманитарные последствия российской агрессии.

Читайте такжеВолкер назвал условие, при котором он посетит Донецк и Луганск

Об этом дипломат написал в своем Twitter.

«Я вернулся на Донбасс, чтобы больше узнать о гуманитарных последствиях российской агрессии на востоке Украины. Борьба только наносит вред людям с обеих сторон линии разграничения – ред.). Мы пытаемся прекратить конфликт и призываем Россию откликнуться (на наш призыв - ред.). Люди заслуживают мира», – написал Волкер.

«Женщина, которая потеряла близких в боях, сказала мне: "У нас нет плохих чувств к людям, живущим на востоке. Война не является их виной ". Еще одна смелая женщина сказала мне: "Наши люди истощены боями ... мы живем без радости. Мы просто хотим нормальной жизни ". Я постоянно поражаюсь храбростью и стойкостью украинского народа», – добавил Волкер.