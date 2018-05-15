Спецпредставитель США Волкер после увиденного на Донбассе обратился к России
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что вернулся на Донбасс, чтобы увидеть гуманитарные последствия российской агрессии.
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Об этом дипломат написал в своем Twitter.
«Я вернулся на Донбасс, чтобы больше узнать о гуманитарных последствиях российской агрессии на востоке Украины. Борьба только наносит вред людям с обеих сторон линии разграничения – ред.). Мы пытаемся прекратить конфликт и призываем Россию откликнуться (на наш призыв - ред.). Люди заслуживают мира», – написал Волкер.
«Женщина, которая потеряла близких в боях, сказала мне: "У нас нет плохих чувств к людям, живущим на востоке. Война не является их виной ". Еще одна смелая женщина сказала мне: "Наши люди истощены боями ... мы живем без радости. Мы просто хотим нормальной жизни ". Я постоянно поражаюсь храбростью и стойкостью украинского народа», – добавил Волкер.