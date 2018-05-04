РФ отказалась предоставить гарантии безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции

Украинская делегация на переговорах ТКГ вновь настаивала на обеспечении российской стороной условий, которые позволят осуществить ремонт ДФС персоналу станции.

Делегация Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске отказалась предоставить гарантии безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персоналу станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ и наблюдателям СММ ОБСЕ", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в КП «Компания «Вода Донбасса» заявили, что под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал ДФС, были ранены пятеро сотрудников компании.

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18 апреля в компании заявили о приостановке работы ДФС, в результате чего было прекращено водоснабжение Авдеевки и нескольких других населенных пунктов по обе стороны от линии разграничения. 22 апреля водоснабжение было восстановлено.

25 апреля боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию и насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.

По состоянию на 28 апреля российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на ДФС.

Как известно, Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.