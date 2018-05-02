"Имеем дело с агрессией РФ": командующий объяснил главное отличие операции Объединенных сил от АТО

Сергей Наєв заметил, что первый и второй армейские корпуса так называемых «ДНР» и «ЛНР» являются классическими российскими подразделениями, сформированными по уставам вооруженных сил РФ.

Командующий Объединенных сил на Донбассе (ООС) Сергей Наев заявил, что главным отличием операции Объединенных сил от АТО является то, что она является военной операцией против российских оккупационных войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Краматорске.

«Для этого есть свои причины. Сейчас мы имеем дело не только с так называемыми «ДНР» и «ЛНР», которые Верховная Рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками», - отметил Наев.

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«Первый и второй армейские корпуса так называемых «ДНР» и «ЛНР» являются так сказать классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам Вооруженных сил РФ», - добавил он.

По словам командующего, эти корпуса подчинены и находятся под контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

«Оба корпуса входят в состав 8-й армии, оттуда же получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, денежное содержание и продовольствие. Все должности - от командира роты и выше - в этих формированиях укомплектованы российскими офицерами. Не доверяет российское командование местным предателям», - отметил Наев.

Он также сообщил, что эти подразделения комплектуются российскими «отпускниками», «добровольцами» из числа осужденных преступников и русскими националистами, которых вербуют для участия в войне в Украине российские военные комиссариаты.

«Таким образом, мы имеем дело с российской агрессией», - подытожил командующий.

Справка УНИАН. 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля.

Глава государства заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил.

По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.