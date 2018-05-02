Командующий Объединенных сил на Донбассе пересмотрит схемы минно-взрывных заграждений

12:13, 02 мая 2018
Война
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ЗСУ / Министерство обороны Украины

Командующий Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев заявил о намерении пересмотреть схемы минно-взрывных заграждений, которые подвергают опасности гражданских.

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Об этом он сообщил на брифинге в Краматорске.

«Мы намерены пересмотреть схемы минно-взрывных заграждений, освободить от взрывчатки те участки, которые мешают или создают опасность для местного населения», - подчеркнул Наев.

По его словам, ключевым принципом деятельности для личного состава Объединенных сил военных является сохранение жизни и здоровья мирных жителей Донбасса.

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Теги: #Донбасс#Сергей Наев