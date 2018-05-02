ВСУ будут использовать на Донбассе автоматизированные системы управления войсками - командующий ООС

По словам командующего, это позволит вооруженным силам испытать возможности таких систем на практике.

Командующий Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев заявил, что во время операции Объединенных сил на Донбассе будут внедряться новейшие автоматизированные системы управления войсками.

Об этом он сообщил на брифинге в Краматорске.

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«Военная деятельность будет сопровождаться апробацией и дальнейшим внедрением элементов новейших автоматизированных систем управления войсками», - сказал он.

«Это позволит на практике опробовать возможности таких систем, в частности, в таких чувствительных сферах, как разведка и контроль воздушного пространства, особенно в том, что касается использования систем противовоздушной защиты», - добавил Наев.

Он подчеркнул, что для ВСУ это будет шагом вперед в боевом применении войск.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других воинских формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, привлекаемых к принятию мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, к отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий Объединенными силами, который назначается президентом по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами. Согласно закону, командующий Объединенными силами реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

30 апреля Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля. Президент отметил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенными силами. По словам президента, АТО может быть восстановлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.