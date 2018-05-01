Усовершенствованный и точный: опубликовано видео испытаний нового боевого модуля "Дуплет"

Боевой модуль усовершенствован системой огня, которая позволяет, в частности, сопровождать цели в автоматическом режиме и вести точный огонь днем и ночью.

Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, боевой модуль усовершенствован системой огня, которая, в частности, позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме и вести точный огонь днем и ночью.

"Житомирский бронетанковый завод» значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днем, так и ночью", - написал он.

Как известно, «Дуплет» — украинский боевой модуль, украинская публичная презентация которого состоялась в 2016 году. Его разработало госпредприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром".

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Боевой модуль "Дуплет" оснащен двумя автоматическими 30-мм пушками ЗТМ-2 от предприятия концерна ГП "НТК "Завод точной механики", благодаря чему возможно вдвое увеличить плотность огня, создав завесу из 30-мм снарядов.

"Дуплет" также оснащается управляемыми противотанковыми ракетами, в том числе современными высокоточными ракетами "Барьер", которые устанавливаются на такие бронемашины как БТР-3 и БТР-4. Эти ракеты позволяют уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров. Также "Дуплет" вооружен автоматическим гранатометом и двумя пулеметами калибром 7,62 мм.

Боевой модуль "Дуплет" оптимизирован для использования на БМП-2, что позволяет за минимальный срок оснастить им эти боевые машины. В случае необходимости, «Дуплет» можно установить и на другой бронетехнике.