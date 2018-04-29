Оккупанты продолжают укомплектовывать свои ряды наемниками из России - ГУР

По данным разведки, наемникам обещают денежное вознаграждение и освобождение от уголовных производств.

Оккупанты продолжают укомплектовывать свои ряды наемниками из РФ, им обещают денежное вознаграждение и освобождение от уголовных производств.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационное командование продолжает комплектование соединений и частей так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов наемниками - гражданами РФ». - сказал он.

По его словам, это связано с предыдущими неудачными попытками покрытия некомплекта личного состава за счет населения временно оккупированных территорий востока Украины.

«В частности, установлен факты прибытия в одно из мотострелковых подразделений 1-го АК очередной партии российских наемников. При этом основными мотивационными факторами для них обещанные российским оккупационным командованием денежное вознаграждение и освобождение от уголовных производств за совершенные на территории РФ преступления», - добавил Праута.