Целые семьи расстреливали: комбат рассказал о зверствах боевиков в Дебальцево и Углегорске

Комбат отметил, что даже слухи о зверской казни не отвадили местных жителей от помощи украинским военным.

За помощь батальону Кульчицкого людей из оккупированных Дебальцево и Углегорска показательно казнили.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал командир батальона имени Кульчицкого Виктор Толочко.

"Мы знаем, что когда в 2015 году Дебальцево и Углегорск были захвачены, тех людей, которые нас поддерживали в свое время, оккупанты убили. Целые семьи вывезли вместе с детьми на углегорское кладбище - и расстреляли. Только за то, что они нам помогали..." - рассказал комбат.

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В то же время, он отметил, что даже слухи о зверской казни не отвадили местных жителей от помощи украинским военным. "Даже несмотря на это, люди продолжали с нами сотрудничать. Потому что доверяли. И пусть они еще не говорят о нас "наша армия" - но я знаю, что там уже начинают воспринимать нас, как родных... И знаете, в тех местах, где мы стояли, люди сейчас - куда более патриотичны, куда больше любят государство, больше хотят его победы, чем даже здесь, в Киеве", - резюмировал Толочко.

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области ночные партизаны вернули стелле с названием города цвета украинского флага.