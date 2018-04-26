В сети сообщили о смерти наемника в России, воевавшего на Донбассе (фото)
10:02, 26 апреля 2018Война
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Возможная причина смерти - последствия ранений на Донбассе.
Боевик ранее был серьезно ранен на Донбассе / фото twitter.com/666_mancer
Россиянин Андрей Литвинов, воевавший в рядах террористов на Донбассе, скончался в РФ.
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Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter. "Литвинов Андрей Вячеславович "Башкир" (24/12/87, Бирск) умер 25/04/18 в РФ (от последствий ранения?)" - сказано в сообщении.
Как отметил центр "Миротворец", боевик получил тяжелые ранения на Донбассе в 2014 году и просил неравнодушных граждан о помощи.
Литвинов Андрей Вячеславович "Башкир" (24/12/87, Бирск) умер 25/04/18 в РФ (от последствий ранения?) https://t.co/GjOdGGJ9Al#груз200#роаpic.twitter.com/xUd5Ak5y8V— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2018
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил о крупных потерях и уничтоженной технике террористов на Светлодарской дуге.
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