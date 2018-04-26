В сети сообщили о смерти наемника в России, воевавшего на Донбассе (фото)

Возможная причина смерти - последствия ранений на Донбассе.

Россиянин Андрей Литвинов, воевавший в рядах террористов на Донбассе, скончался в РФ.

Читайте такжеОбострение в АТО: 76 обстрелов, 11 военных ранены

Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter. ‏"Литвинов Андрей Вячеславович "Башкир" (24/12/87, Бирск) умер 25/04/18 в РФ (от последствий ранения?)" - сказано в сообщении.

Как отметил центр "Миротворец", боевик получил тяжелые ранения на Донбассе в 2014 году и просил неравнодушных граждан о помощи.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил о крупных потерях и уничтоженной технике террористов на Светлодарской дуге.