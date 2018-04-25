Ад на Донбассе: двое раненных за прошедшие сутки украинских военных в тяжелом состоянии

По данным Минобороны, еще трое военных находятся в состоянии средней тяжести, а остальные шестеро - в удовлетворительном.

Двое раненных в минувшие сутки на Донбассе украинских военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута. Читайте также"Еще и не так скрутишься!": волонтеры показали сон украинского разведчика на Донбассе (фото) "В результате вражеских обстрелов ранены 7 наших военнослужащих. Еще двое получили боевое травмирование. Кроме того, во время проведения мероприятий инженерного обеспечения, в результате подрыва на неустановленных взрывных устройствах были ранены двое военных", - сообщил он. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. "Состояние здоровья двух военных тяжелое, трех - средней тяжести, остальных шести защитников - удовлетворительное", - сообщил пресс-секретарь.

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