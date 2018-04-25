В оккупированной Макеевке прогремел взрыв у "полиции" (фото)
09:41, 25 апреля 2018Война
485
Отмечается, что жертв нет. Снаряд был заложен под окном.
В оккупированной боевиками Макеевке возле здания "полиции" вечером 24 апреля прогремел взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал "ВМакеевке" со ссылкой на блоги местных жителей.
"Макеевка, Бажанова, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина "Этюд". Неизвестные взорвали отделение полиции, был заложен заряд под окном", – говорится в сообщении.
Читайте такжеНа Донбассе воюет 13-летний боевик - сайт "Миротворец" (фото)
Отмечается, что жертв нет.
Ранее стало известно, что в больнице оккупированного Антрацита взорвалась граната.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter