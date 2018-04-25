В оккупированной Макеевке прогремел взрыв у "полиции" (фото)

09:41, 25 апреля 2018
Война
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В оккупированной боевиками Макеевке возле здания "полиции" вечером 24 апреля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВМакеевке" со ссылкой на блоги местных жителей.

"Макеевка, Бажанова, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина "Этюд". Неизвестные взорвали отделение полиции, был заложен заряд под окном", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что жертв нет.

Ранее стало известно, что в больнице оккупированного Антрацита взорвалась граната.

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Теги: #ДНР#взрыв