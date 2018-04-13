На Донбассе ликвидирован "командир взвода" боевиков "ДНР" (фото)

07:54, 13 апреля 2018
Война
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Террорист был внесен в базу &quot;Миротворца&quot; / фото twitter.com/666_mancer

Об этом в своем Twitter сообщил блогер Necro Mancer. "Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал "грузом-200" 04/04/18", - говорится его в сообщении.

О смерти боевика свидетельствуют соболезнования его близким в соцсетях: 

Террорист был включен в базу "Миротворца".

Ранее на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Андрей Олефир с позывным "Янычар", который воевал в составе банды "Пятнашка".

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Теги: #ДНР#террористы#ликвидация