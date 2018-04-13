На Донбассе ликвидирован "командир взвода" боевиков "ДНР" (фото)

О ликвидации террориста свидетельствуют и посты в соцсетях со словами соболезнования его близким.

На оккупированном Донбассе ликвидирован командир взвода террористов "ДНР" Александр Новиков "Толстый".

Об этом в своем Twitter сообщил блогер Necro Mancer. "Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал "грузом-200" 04/04/18", - говорится его в сообщении.

О смерти боевика свидетельствуют соболезнования его близким в соцсетях:

Террорист был включен в базу "Миротворца".

Ранее на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Андрей Олефир с позывным "Янычар", который воевал в составе банды "Пятнашка".