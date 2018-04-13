На Донбассе ликвидирован "командир взвода" боевиков "ДНР" (фото)
07:54, 13 апреля 2018Война
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О ликвидации террориста свидетельствуют и посты в соцсетях со словами соболезнования его близким.
Террорист был внесен в базу "Миротворца" / фото twitter.com/666_mancer
На оккупированном Донбассе ликвидирован командир взвода террористов "ДНР" Александр Новиков "Толстый".
Об этом в своем Twitter сообщил блогер Necro Mancer. "Новиков Александр Александрович "Толстый" (Донецк, 07/01/81) стал "грузом-200" 04/04/18", - говорится его в сообщении.
О смерти боевика свидетельствуют соболезнования его близким в соцсетях:
Террорист был включен в базу "Миротворца".
Ранее на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Андрей Олефир с позывным "Янычар", который воевал в составе банды "Пятнашка".
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