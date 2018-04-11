На линии разграничения на взрывчатке подорвалось авто с семьей: четверо погибших

В полиции сообщили, что произошедшее могут квалифицировать как террористический акт.

В Луганской области на линии разграничения в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей.

Как сообщает пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook, в результате подрыва погибли четыре человека.

Пресс-секретарь сообщила, что в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение местного жителя о том, что 7 апреля его соседи (57-летние супруги, их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой) на автомобиле Shevrolet Niva уехали в неизвестном направлении и до сих пор их место нахождения неизвестно.

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«В ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, недалеко от реки Северский Донец, который находится непосредственно на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Shevrolet Niva. Предварительно установлено, что автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации – противотанковая мина), который сдетонировал в результате наезда на него автомобиля. Возле автомобиля обнаружены 4 обугленных трупа», - сообщила Погукай.

На месте происшествия в настоящее время продолжают работать криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

Данный факт был внесен в ЕРДР по предварительной квалификацией по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Решается вопрос о переквалификации данного события на статью 258 УК Украины «Террористический акт».

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 11 апреля, боевики российско-оккупационных бандформирований обстреляли частный сектор Авдеевки. Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.