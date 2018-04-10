Опубликовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса "Ольха"

Ранее президент поставил задачу завершить процесс испытаний и начать производство ракетного комплекса "Ольха" в 2018 году.

В Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и разместил на своей странице в Facebook видео испытаний.

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Ранее Турчинов сообщил, что испытания "Ольхи" пройдут в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Секретарь СНБО пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. Турчинов подчеркнул, что после завершения этих масштабных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а предприятия ОПК начнут их серийное производство.