"Все там наши": Путин заявил, что война на Донбассе производит на него "очень сильное впечатление"
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что война на Донбассе производит на него «очень сильное впечатление», поскольку там «все наши» и пообещал, что российских боевиков «будет возможность» брать оружие.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в документальном фильме «Миропорядок 2018».
«Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны», - сказал Путин.
Он отметил, что руководство Украины в рамках дебатов в «нормандском формате» говорит о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии.
«Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» - добавил он.
Читайте такжеПостановочное шоу РФ - "нарушение перемирия" на ДонбассеПо его словам, надо говорить не об этом – откуда оружие и боеприпасы, а о том, «как прекратить как можно быстрее кровопролитие и добиться мира».
При этом Путин заявил что закон об амнистии и особом статусе Донбасса не подписывается, а в законе о деоккупации нет упоминания о Минских соглашениях.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.
12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.
19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, чтобы "не допустить там резни".