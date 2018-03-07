"Все там наши": Путин заявил, что война на Донбассе производит на него "очень сильное впечатление"

По его словам, надо говорить не об этом – откуда оружие и боеприпасы, а о том, «как прекратить как можно быстрее кровопролитие и добиться мира».

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что война на Донбассе производит на него «очень сильное впечатление», поскольку там «все наши» и пообещал, что российских боевиков «будет возможность» брать оружие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в документальном фильме «Миропорядок 2018».

«Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны», - сказал Путин.

Он отметил, что руководство Украины в рамках дебатов в «нормандском формате» говорит о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии.

«Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» - добавил он.

Читайте такжеПостановочное шоу РФ - "нарушение перемирия" на ДонбассеПо его словам, надо говорить не об этом – откуда оружие и боеприпасы, а о том, «как прекратить как можно быстрее кровопролитие и добиться мира».

При этом Путин заявил что закон об амнистии и особом статусе Донбасса не подписывается, а в законе о деоккупации нет упоминания о Минских соглашениях.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.

19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, чтобы "не допустить там резни".