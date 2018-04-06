Сенатор США рассказал о решении властей передать Украине снайперские комплексы

09:57, 06 апреля 2018
Война
2380
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеБоевики "репетируют" наступление и готовятся к встрече с "Джавелинами" на Донбассе – ИС

Об этом информирует Голос Америки. "Администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - добавил Портман.

Он подчеркнул, что, кроме "Джавелинов", вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор гибнут украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации – предоставить снайперские комплексы украинской армии", - сказал Портман.

Напомним, США заложили в своем оборонном бюджете на 2018 год 350 млн долларов на помощь Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сенатор#снайпер на Донбасе#Джавелины для Украины