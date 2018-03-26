В операции Объединенных сил на Донбассе ведущую роль будет играть Нацгвардия - Порошенко

Президент отмечает неизменно важную роль Нацгвардии в операции по возвращению контроля над оккупированными территориями Донбасса.

Президент Петр Порошенко заявляет, что в операции Объединенных сил на Донбассе чрезвычайно важную роль будет играть Национальная гвардия.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Нацгвардии в Киевской области по случаю четвертой годовщины Нацгвардии.

«Сегодня, когда мы меняем формат операции по возвращению контроля над захваченными территориями в соответствии с законом (о реинтеграции Донбасса - УНИАН) ... В этих условиях роль Нацгвардии в освобождении Донбасса остается неизменно чрезвычайно важной», - заявил Порошенко.

Президент поблагодарил Верховную Раду за то, что она «почти конституционным большинством поддержала мои законодательные предложения, мою стратегию реинтеграции Донбасса, возвращения оккупированного Россией Донбасса в состав Украины».

Как сообщал УНИАН, 16 марта Порошенко заявил о завершении антитеррористической операции и переходе к операции Объединенных сил. По его словам, в подчинение руководству Объединенных сил переходят представители других воинских формирований, правоохранительных органов, привлеченных к выполнению задач на Донбассе, руководство ими возлагается на командующего Объединенными силами.

Также президент назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

АТО на востоке Украины началась в середине апреля 2014 года.