В Херсоне задержали одиозную сотрудницу "Министерства безопасности "ДНР"

Работать на "спецслужбу" боевиков женщину убедил муж – бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ.

В Херсоне украинская контрразведка задержала "офицера" так называемых "спецслужб ДНР". Это женщина, история деятельности которой связана с Крымом и Донбассом, где она пропагандировала "русский мир" и вербовала жителей оккупированных территорий и вооруженных бандформирований боевиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Элина Борозенна – "младший лейтенант" так называемого "министерства госбезопасности" "ДНР". После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой идей "ДНР". Женщина говорит, что работать на "спецслужбу" боевиков ее убедил муж, Иван Борозенний – бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ. Новые работодатели направили предателя из аннексированного полуострова в Донецк – на усиление карательных структур оккупантов. Результатом работы семейного подряда стали многочисленные агитки, которые должны были бы убедить население вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов. В частности, и такие: "Мужчины, которые воюют за Новороссию! Подарите своим женщинам на 8 марта не букет цветов, а букет свежесрезанных шевронов. Ни режьте уши, срезайте шевроны!".

Однако такая ненависть к "киевской хунте" не помешала девушке приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить загранпаспорт. "Скажем так, он открывает более широкие возможности, упрощает процедуры перемещения", - пояснила Элина Борозенна. По ее словам, среди боевиков немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы. Это подтверждает и наша контрразведка. Частично это означает, что "русский мир" разочаровал боевиков, поэтому они ищут более комфортные условия для жизни. Однако на снисхождение рассчитывать террористам не стоит. Судьбой предательницы теперь будут заниматься следователи СБУ – комфорта они не обещают, но гарантируют справедливый суд.

Как сообщал УНИАН, боевики из гранатометов обстреляли укрепления сил АТО в районе Каменки.