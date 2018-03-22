В Минобороны рассказали, сколько командиров бригад за время АТО получили звание генерала

В Министерстве обороны заявляют, что за время проведения антитеррористической операции на востоке Украины звание генерала получил шесть командиров бригад, из которых двое были удостоены звания героя Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«Учитывая заслуги во время участия и обеспечения в проведении антитеррористической операции, шесть командиров бригад получили генеральское звание. А именно генерал-лейтенант Забродский М.В. (2015 год - УНИАН), генерал-лейтенант Грищенко А.М. (2015), генерал лейтенант Микац А.Г. (2015 год), генерал-майор Павлюк А.А. (2015), генерал-майор Содоль Ю.И. (2015) и генерал-майор Ковальчук А.Т. (2016)», - сказал Артеменко.

Также он сказал, что двое из этих генералов являются героями Украины.

«Что касается возрастных показателей, то присвоение первичного генеральского звания по всем этапам карьерного роста - это прохождение военной службы на должностях младшего офицерского состава 5-7 лет, на должностях высшего офицерского состава - 12-15 лет, и офицером может произойти только через 25 лет выслуги в воинском звании», - добавил Артеменко.

«Учитывая, что средний возраст лейтенанта-выпускника составляет 21-25 лет, средний возраст генералов должен составлять согласно математике 55 лет», - добавил он.

Также он отметил, что «анализ возрастного ценза 111 генералов Вооруженных сил Украины свидетельствует, что 65% - это лица в возрасте до 55 лет, из них 34 генерала в возрасте до 50 лет».