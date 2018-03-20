Бизнес без моральных границ: журналисты разоблачили схему контрабанды в ОРДЛО (видео)

Война на востоке Украины стала источником дохода не только для производителей оружия. "Граница" между черной зоной ОРДЛО и Украиной приносит своим контролерам десятки и сотни миллионов гривень за счет контрабанды.

В августе 2015 между контрольными пунктами въезда-выезда и линией боевых столкновений стали обустраивать гуманитарно-логистические центры для распределения гуманитарной помощи и реализации продукции предпринимателями мирным жителям, проживающим на Донбассе.

Однако сегодня такие центры все чаще обслуживают контрабандистов. В новом выпуске программы "Гроші" журналисты показали, как нечистые на руку чиновники и ловкие предприниматели перевозят через границу с ОРДЛО гуманитарку контрабандой.

Журналисты отправились на контрольный пункт Майорское, возле которого находится гуманитарно-логистический центр - единственная торговая точка, где местные могут приобрести продукты. Однако продукты с минимальной наценкой, которые туда доставляют, так и не попадают на полки магазинов, а сразу перегружаются в машины контрабандистов, перевозящих их на территорию ОРДЛО. А вот обычные люди могут приобрести только просроченные товары и гнилые овощи, которые остаются на полках гуманитарно-логистического центра.

Чтобы остановить контрабанду на границе с ОРДЛО, действуют ограничения - не более 150 килограммов товара в одни руки. Однако дельцы с легкостью обходят эти нормы и берут с собой несколько местных, которые хотят немного подзаработать. Поскольку, пересекая границу с ОРДЛО, товары дорожают минимум вдвое, контрабандисты зарабатывают на таких закупках сотни тысяч гривен в день, пока местным жителям приходится ездить в ближайшие украинские населенные пункты, чтобы приобрести продукты.

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Согласно данным открытых реестров, задача развивать центр возложена на частную фирму ООО "Центр логистик групп", которая принадлежит Артему Скрипченко и Сергею Рекало. Интересно, что последний по совместительству является учредителем компании ООО "Свита 2015", которая, в свою очередь, является фигурантом уголовного производства по отмыванию бюджетных средств. Однако, это еще не все - по материалам из открытого реестра судебных решений следователи доказали подконтрольность компании господина Рекало должностным лицам Бахмутской горсовета.

Журналисты обратились с официальным запросом за разъяснениями к председателю военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому, однако ответа до сих пор не получили.

Ранее правоохранители разоблачили группу лиц, которые поставили на временно оккупированную территорию Донбасса товаров на общую сумму свыше 50 млн грн.