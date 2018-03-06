Шампанское открывать рано - американский дипломат оценил намерение боевиков соблюдать перемирие

08:05, 06 марта 2018
Война
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Фото УНИАН

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"По сообщению украинский военных «абсолютное прекращение огня» так называемыми Донецкой и Луганской «народными республиками» было нарушено через час после начала, так как управляемые Россией силы обстреляли украинские позиции", - подчеркнул Пайфер.

Он скептически оценил намерения ОРДЛО придерживаться объявленного накануне перемирия. "Так называемые Донецкая и Луганская «народные республики» объявили «абсолютное прекращение огня» с 5 марта на востоке Украины. На основе прошлого соблюдения прекращения огня, шампанское открывать еще рано", - написал Пайфер.

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Теги: #АТО#перемирие на донбассе