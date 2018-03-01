Журналист о сброде - двигателе "русской весны": героиня "Новороссии" оказалась мошенницей и наркоманкой

С самого начала в формирования сепаратистов в основном шел всякий злобный сброд, который не смог найти себя в жизни, отметил журналист.

В ходе обмена пленными, которой состоялся перед Новым годом, украинская сторона передала "ДНР" соучастницу боевиков Светлану Акимченкову, которая в 2014 году укрывала у себя террориста.

Об этом в своем блоге сообщил журналист Денис Казанский.

"Из освобожденной девушки в Донецке пропаганда тут же стала лепить героиню-мученицу. В ход пошел обычный в таких случаях набор штампов про несправедливые преследования и страшные пытки в плену", - говорится в его сообщении.

По словам журналиста, Акимченкову стали звать на эфиры сепаратистских телеканалов, написали про нее несколько душераздирающих статей.

Он обратил внимание на статью в "Комсомольской правде", в которой рассказывается о том, как дончане в едином порыве бросились помогать бывшей "узнице фашистов".

В частности, рассказывается о том, как помогать Светлане Акимченковой взялась сторонница "ДНР" Виктория Иванова.

"Она взяла на себя роль практически крестной этой девушки. За короткое время общими усилиями были куплены необходимые лекарства, дончане несли одеяла, постельное, посуду, одежду, бытовую химию, а также собрали деньги для Светы", — говорится в статье.

Журналист показал фото из статьи. На нем Виктория Иванова (слева) и Светлана Акимченкова:



"Но потом что-то пошло не так. Через месяц после выхода статьи Светлана Иванова написала у себя в Фейсбуке, что больше не хочет помогать Акимченковой, потому что "героиня Новороссии" оказалась мошенницей и наркоманкой", - отметил Казанский.

"Света употребляет амфетамин, есть свидетели тому, как приобретала, как употребляла, причем, делала это прямо в публичном месте общественного питания, видимо, было невмоготу. Моему сыну она лично рассказывала о том, что употребляла наркотики и до СИЗО.

Но подтверждение этому я нашла гораздо позднее, отреклась я от нее потому, что видела куда и на что уходят ваши кровные: такси, рестораны, салон, маникюр, любовник в профилактории, которому Света накрывала поляны за ваш счет. А ее зависимость от наркоты — это последняя капля", — написала Виктория Иванова.

"На самом деле ничего нового, конечно, не произошло. Подтверждается ровно то, о чем я всегда и писал. С самого начала в формирования сепаратистов в основном шел всякий злобный сброд, который не смог найти себя в жизни... Двигателем "русской весны", которая началась на Донбассе ровно 4 года назад, были именно вот такие светы акимченковы — гопники, урки, наркоманы, сумасшедшие фанатики и прочее социальное дно", - пишет журналист.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко стало известно, что до конца текущей недели ожидается освобождение двух заложников, которых незаконно удерживают в России.