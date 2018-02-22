Путем "кровопускания": политолог рассказал, как Путин будет уходить с Донбасса

11:49, 22 февраля 2018
Война
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Владимир Путин / REUTERS

Такое мнение высказал Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде", комментируя вопрос, какой сценарий по Донбассу сегодня наиболее выгоден и симпатичен Кремлю. 

Читайте такжеУ Путина есть два варианта по Донбассу, скоро придется сделать выбор - эксперт (видео)По его словам, "это будет сделано очень брутально и цинично". 

"Россия будет уходить с Донбасса только после того, как устроит кровавую провокацию типа Сребреницы, преподнеся это так, будто украинцы вместе с миротворцами уничтожают мирное население сепаратистских республик. Так что Россия будет уходить с Донбасса путем "кровопускания", — подчеркнул Небоженко.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что президент РФ Владимир Путин готовит российскую общественность к сливу так называемых "ДНР" и "ЛНР"

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Теги: #Путин Донбасс#уход с Донбасса#оккупированный Донбасс