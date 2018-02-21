Дебальцевский котел: последствия боев в 2015 году показали на видео

На видео, в частности, запечатлена дорога к Логвиново.

В сети появилось видео, снятое террористами-разведчиками "ДНР" после боев в районе Дебальцево в феврале 2015 года.

Ролик в среду, 21 февраля, публикует в своем Telegram-канале публикует WarGonzo. На местности видны следы от разорвавшихся снарядов. Также в кадрах появляются, вероятно, подбитые танки.

Напомним, по данным Минобороны, во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести. Около 30% техники были уничтожены противником.

Читайте такжеВ Киеве проходит акция в честь защитников Дебальцевского плацдарма (онлайн)После длительной обороны Дебальцево 20 февраля 2015 года украинские военные полностью вышли из города, при этом данные о погибших в результате операции из разных источников отличались. В апреле 2015 было начато уголовное производство для расследования преступлений, совершенных в ходе планирования и осуществления операции по выводу частей ВСУ и Нацгвардии из Дебальцево.

Ныне Дебальцево контролируют боевики "ДНР". Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ открыла базу передового патрулирования в Дебальцево.