Вторжение в Украину регулярной армии РФ помешало успешному завершению АТО - Порошенко

Петр Порошенко отметил, что формат антитеррористической операции сыграл важную роль на первом этапе отпора российской агрессии.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что только прямое вторжение в Украину регулярной армии РФ помешало полному и успешному завершению антитеррористической операции.

Об этом он заявил во время открытой части военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

«Безусловно, АТО сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии, более того, в формате АТО было освобождено более двух третей оккупированного Донбасса», - заявил президент.

Читайте такжеВторжение РФ в Украину является крупнейшим нарушением международного права со времен Второй мировой - МИД Канады«Можем констатировать, что только прямое вторжение российской армии помешало полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений российской армии, которые пересекли границу и напали на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности завершения операции у меня нет», - сказал президент.

Кроме того, среди других причин возникновения проблем на первом этапе отпора агрессии РФ президент назвал «полное разрушение Вооруженных сил, разведки, спецслужб предыдущей властью».

«Сознательно уничтожались украинские Вооруженные силы через механизмы присутствия иностранных агентов, путем распродажи армии, преступного сокращения, ликвидации системы обеспечения, системы подготовки кадров», - сказал президент.

По его словам, по состоянию на 2014 год усилиями и предыдущего президента, и предыдущих министров «армия была уничтожена».

«Сегодня, спустя 3,5 года упорной работы, через выделенные от 5 до 6% ВВП в сектор обороны и безопасности, мы и партнеры по НАТО могут констатировать, что Украина имеет одну из самых эффективных армий Европы», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал закон про деоккупацию Донбасса, которым Россия признается государством-агрессором.