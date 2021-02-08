Совместная поездка со своей половинкой на День Валентина укрепит ваши отношения. УНИАН сделал подборку самых красивых и романтичных локаций, которые вы можете посетить в Украине.

День всех влюбленных - это очень романтичный праздник, который принято проводить вдвоем. 14 февраля - это прекрасный день для совместного путешествия по Украине со своей второй половиной. Полученные впечатления и общие воспоминания укрепят ваши отношения. К тому же в этом году День святого Валентина празднуется в воскресенье, так что работа не помешает вашей поездке. УНИАН сделал подборку самых красивых и романтичных локаций, которые вы можете посетить в Украине.

Самбор, Львовская область

Это место на Львовщине имеет прямое отношение ко Дню святого Валентина, ведь именно тут в храме Рождества Пресвятой Богородицы хранятся его мощи. Подлинность его мощей подтвердил папа Римский в 1759 году. 14 февраля в Самборе проводятся богослужения и молебен Валентину. Влюбленные со всей Украины посещают это место в День влюбленных.

Львов

Львов с его старинными улочками и романтическим историческим центром привлекает влюбленных в любое время года. День святого Валентина - отличный повод посетить этот замечательный город. Даже простая прогулка по Старому городу подарит вам массу впечатлений. Во Львове есть несколько мест, которые будут интересны влюбленным парам:

Лавочка для влюбленных возле помещения Львовского городского совета;

Смотровая площадка собора св. Ольги и Елизаветы на площади Кропивницкого, 1 - это хорошая смотровая площадка с потрясающим видом на город;

Львовский Высокий замок - ещё одно место с панорамой на город;

Kiss Place на Кафедральной площади - здесь расположено место для поцелуев и уютное кафе для влюбленных;

памятник Ромео и Джульетте на ул. Вячеслава Чорновола, 2б.

Буковель

Если вы с половинкой любите активный отдых, лучшим местом для встречи 14 февраля для вас будут курорты Буковеля. Здесь можно подняться на гору, покататься на лыжах и насладиться природой Карпат. Влюбленным рекомендуем посетить Женецкий водопад, Введенскую церковь, сувенирный рынок в Яремче.

Харьков

Второй крупнейший город Украины предлагает множество романтичных мест для парочек. Многие влюбленные в Харькове посещают Площадь Конституции и парк им. Горького, где можно насладиться старинной архитектурой. В Харькове есть своя Эйфелева башня, которая повторяет пропорции оригинала. Многие пары посещают эту достопримечательность для совместного фото. Башня находится в ТРЦ "Французский бульвар", на улице бульвар Академика Павлова, 44. Рекомендуется также посетить площадь Архитекторов - здесь есть памятник влюбленным.

Черновцы

Черновцы не зря называют "украинским Парижем". Архитектура и уютная атмосфера этого города привлекают влюбленных со всей Украины. Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича входит в реестр мировых памятников. Рядом с университетом расположен большой и красивый парк. Здесь также можно прогуляться по таким местам, как Костел Сердца Христова, Театральная площадь, улица Ольги Кобилянской.

Одесса

Самыми известными местами для романтичных прогулок в приморском городе являются улицы Дерибасовская и Екатерининская. Однако в Одессе есть ещё несколько мест, обязательных для посещения парочками:

Тещин мост;

Улица Ришельевская и Пушкинская;

Лестница влюбленных на ул. Греческой, 26-34;

Морской вокзал;

Одесский оперный театр;

Городской сад.

Остров влюбленных в Тернополе

Это место в Тернополе известно во всей Украине. Романтичная атмосфера острова излучает нежность и глубину чувств. Здесь часто устраивают свидания. Попасть на остров можно через небольшой мост из парка.

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Автор: Екатерина Пулатова