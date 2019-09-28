Трубы и легкий аромат атомной энергетики. Привлечет ли Диснейленд на Хортице иностранных инвесторов в Украину

Вряд ли кто-то поспорит, что Украина сегодня и наполовину не раскрывает свой туристический потенциал. Этому «способствует» плачевное состояние транспортной инфраструктуры (катастрофическая нехватка более-менее проходимых дорог), а также отсутствие понятной государственной стратегии – где, что и как развивать, чтобы заинтересовать как потенциальных инвесторов, так и гостей страны.

«Я им [инвесторам] рассказываю, что у нас за страна: инвестируйте туда, инвестируйте в Херсонщину, посмотрите, какая Одесса, посмотрите, сколько у нас там туристов, посмотрите, какие медики, посмотрите, какие у нас производители в Кривом Роге, в Мариуполе. Они не знают названий…Я им о Хортице, а они: «Что это такое?»», - посетовал недавно президент Украины Владимир Зеленский.

И тут же, в качестве исправления столь плачевной ситуации, предложил: «Давайте инвестировать, давайте делать там [на Хортице] парк, как Диснейленд».

Идея, прямо скажем, революционная. Запорожцев она откровенно порадовала. На заповедные территории (Хортица имеет статус Национального заповедника) покушались по-всякому, и браконьеры – любители поохотиться, и чиновники – в попытке урвать кусок земли под застройку, но, чтобы инвесторы, да еще и по приглашению президента! И, чтоб сразу – Диснейленд!..

Впрочем, местным жителям не трудно представить, каким может быть этот парк развлечений. К примеру, учитывая размеры острова – примерно 3 га – здесь можно было бы разместить самое высокое в стране колесо обозрения. Дабы гости парка – многочисленные туристы из цивилизованных стран – получили уникальную возможность с высоты птичьего полета полюбоваться настоящей достопримечательностью Запорожья – автотранспортной магистралью через Днепр, которую строят уже 15 лет! Культурный шок гостям, например, из Китая или Японии, где подобные инфраструктурные проекты – дело нескольких месяцев, – гарантирован!

Будет чем впечатлить и туристов из Швеции – одной из самых экологически чистых стран Европы. Им обязательно следует посетить аттракционы, расположенные со стороны левого берега Запорожья – там, где находится городская промзона. Это мы, украинцы (а, тем более, запорожцы), вполне привычны к тому, что промышленные гиганты, работающие в сердце любого города – норма. Но тех же шведов вряд ли оставят равнодушными виды дымящихся труб «Запорожстали». Тем более, что дымят они почти круглосуточно, в любое время года (исключением являются редкие дни, когда в город приезжают высокопоставленные киевские чиновники вроде президента или премьера).

Впрочем, развлечения туристов будут ожидать еще на подъездах к Хортице. Чего стоят только многочасовые пробки на запорожских мостах? Местные жители уже готовы слагать о них легенды, которые своей красочностью смогут поспорить с рассказами и мифами о казаках или язычниках, которые всегда манят путешественников…

Японцам, пережившим Хиросиму, Нагасаки и Фукусиму, будет особенно уютно от ощущения соседства с самой мощный в Европе атомной электростанцией. В общем, всем угодим.

А, если серьезно, то, по словам краеведа, экскурсовода, креативного директора Музея истории оружия Романа Акбаша, самый главный козырь Хортицы – ее природа. И, если уж браться привлекать сюда инвесторов и туристов, следует вовсю использовать эту изюминку Национального заповедника. «Конечно, такие развлекательные локации, как Диснейленд, тоже нужны, но не на территории заповедников… Пусть лучше Хортица развивается как природный и культурно-исторический парк-заповедник», - отметил он.

Но, по мнению эксперта, это не означает, что совсем не нужно заниматься инфраструктурой Хортицы. Все-таки, для того, чтобы туристы посещали остров, он должен быть удобным и располагающим к посещению – «с лавочками, туалетами, точками питания, с каким-то дополнительными достопримечательностями, гармонично и без вреда вписанными в ландшафт Хортицы, в ее контекст».

Такую идею поддерживает и известная запорожская эко-активиста Олеся Крамаренко: «Считаю, что заповедник Хортица должен максимально остаться в том природном экологическом состоянии, в котором он пребывает сейчас. Весь мир сейчас стремится к возврату парков и скверов, реконструкции их в первозданном виде. Сейчас все больше отходят от бетона, от каких-то искусственных строений и стремятся сделать это именно таким, как было создано природой».

При этом, важно, что на заповедник обращают внимание на уровне президента. Поскольку это, по мнению эко-активистки, может поспособствовать решению ряда проблемных вопросов. «Это очень круто, что президент обратил внимание на Хортицу. Но внимание ей необходимо не в смысле инвестиционных проектов, предусматривающих строительство каких-либо развлекательных центров, а для поддержки заповедника, его экологического состояния, решения ряда проблем… Те же иловые пруды, в которые происходит сброс канализации, и эти сбросы никак и никем не урегулированы, вопрос браконьерства, стихийного мусора и так далее», - говорит Олеся Крамаренко.

Генеральный директор Национального заповедника Хортица Максим Остапенко также считает хорошим знаком, что президент Зеленский обратил внимание на запорожский остров. «Я считаю, что президент дал четкий сигнал, что Хортица должна стать частью современной успешной Украины. Как я понял, глава государства имел в виду, что в мире существует масса объектов, которые специалисты сделали интересными для огромного количества людей. В США таким примером может быть Диснейленд. В той же Америке полно национальных парков, которые включают и культуру, и природу, и развлечения. Все это работает, и на этом зарабатывают. В нашем же случае речь идёт о некоем формате проектного решения, которое смогло бы задействовать ресурсы государства, инвесторов и объектов культурного наследия, которые нужно совместить в одном объекте под названием «Хортица». Тогда остров сможет полностью реализовать свой потенциал как прекрасный историко-культурный, рекреационный и экологический объект. И это абсолютно возможно», - убежден Остапенко.

По его словам, в заповеднике уже более года разрабатывается некий формат развития острова Хортица. И если на то будет политическая воля и финансовая поддержка, то за пять лет «можно превратить заповедник в мощный «магнит» для развития туризма и бизнеса, сохранив при этом его исторический и природный потенциал». К примеру, важным пунктом в развитии заповедника может стать появление нескольких тематических музеев, посвященных как самому острову, его природе, так и Запорожью, казачеству, древним кораблям… «Это сделает Хортицу архипривлекательной», - убежден гендиректор заповедника.

По словам Остапенко, то, что делал заповедник своими небольшими ресурсами, сейчас просто нужно масштабировать: «Функция государства, а не заповедника, найти механизм, который позволит всем объектам заработать, как одно целое».

А, чтобы Хортица сохранила за собой статус уникального объекта-символа, важно привлекать к развитию заповедника интеллектуалов, бизнесменов, лидеров общественного мнения, «которые вместе смогут привлечь сюда инвесторов, которые вдохнут ресурсы в туристический бизнес, соблюдая законодательство о сохранении исторической и природной составляющей Национального заповедника».

«Остров должен совместить интересный культурный досуг, туризм, занятия различными видами спорта», - подчеркивает Остапенко.

Местные жители также делают акцент на том, что Хортица – это «легкие» экологически неблагополучного Запорожья. Поэтому, мол, любые преобразования в заповеднике должны быть направленными на развитие его экологической функции.

В принципе, учитывая моду на экотуризм и беря во внимание уникальность острова (здесь есть и густой лес, и прекрасные песчаные пляжи, и тысячелетние скалы, и исторические курганы), привлечь сюда туристов и зарабатывать на них – вполне посильная задача и без Диснейленда по-украински.

Ирина Дубченко