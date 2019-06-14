Дайте им шанс. Украинцев зовет в гости самый прифронтовой курорт

«Славянский курорт», некогда известный во всей Европе, спустя пять лет после драматических событий 2014 года, гостеприимно распахивает свои двери и приглашает украинцев на оздоровительный отдых. Здравница расположилась на территории свыше двухсот гектаров и предлагает отдыхающим уникальные курсы лечения.

Славянский санаторно-курортный реабилитационный центр специализируется, в первую очередь, на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. На оздоровление в небольшой городок Донецкой области, несмотря на близость к зоне проведения боевых действий и недавнюю оккупацию российскими захватчиками, до сих пор приезжают люди с инвалидностью со всей Украины. В санатории для них предусмотрены удобства, которых, к сожалению, в большинстве случаев, не хватает в украинских городах – по всей территории установлены пандусы, специальные дверные проемы для проезда инвалидных колясок, оборудованы лифты.

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Также санаторный комплекс занимается лечением заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, оказывает медико-психологическую помощь.

У «Славянского курорта» богатая и поистине славная история.

Оздоровительный опыт лечебницы насчитывает почти двести лет. А обязана она своими лечебными качествами близлежащим соленым озерам, богатым на целебную грязь и минеральную воду.

Целительные свойства озер были известны еще задолго до открытия курорта. Согласно поверьям, еще в далеком шестнадцатом веке местное население использовало добытую из них грязь для лечения суставов и заживления ран. А распространяться слухи о силе славянской воды начали с начала восемнадцатого века, после того, как в озерах искупался император Петр I.

Официальной датой основания курорта считается 1827 год. Именно тогда врачи стали активно использовать славянские грязи в медицинских целях. На озера приводили солдат, раны которых после купаний заживали быстрее обычного. К концу девятнадцатого века на этом месте была построена первая грязелечебница для вельмож, и слухи об эффективности грязей славного города Славянска пошли по миру. Уже в 1907 году за свои лечебные свойства славянская грязь получила большую золотую медаль на международной выставке в Бельгии и была названа лучшей в Европе.

Во времена Советского Союза – в 1934 году – «Славянский курорт» был признан здравницей государственного значения. В настоящее же время уникальная лечебница напоминает скорее памятник советскому прошлому. В 2014 году здравница, захваченная боевиками, перенесла обстрелы и выстояла, а теперь пытается выжить в условиях борьбы с местными властями. А следы боевых действий, часть заброшенных и разрушенных корпусов, блокпосты украинских военных лишь добавляют картине трагичности.

Жизнь под обстрелами

Население Славянска до сих пор неохотно вспоминает события 2014 года, когда город более трех месяцев был оккупирован российскими «миротворцами».

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«Жизнь в Славянске разделилась на два этапа: до войны и после. Местные редко говорят друг с другом об этом периоде, потому что тяжело. В апреле 2014 года вся территория санаторного комплекса попала под обстрелы, у нас на тот момент еще даже были пациенты. Мы вывозили их под пулями. К счастью, никто не пострадал, все были эвакуированы. Мы были вынуждены временно остановить работу», - делится болезненными воспоминаниями глава центра по связям с общественностью «Славянского курорта» Татьяна Любимая.

Как говорят местные жители, в начале мая 2014 года адепты «русского мира» зашли на территорию санаторного комплекса, уничтожали и грабили все, что попадалось им на глаза.

«Два месяца они были здесь. Выбивали двери, вывозили вещи. Вывезли даже новое постельное белье со складов, не говоря уже о телевизорах, кондиционерах. Санаторий просто грабили. Когда Украина вернула контроль за городом, и сотрудники курорта вернулись, они были в шоке от увиденного», - добавила Любимая.

До военных действий Славянский курортный комплекс включал в себя три санатория: «Славянский», «Юбилейный» и «Донбасс». Все они были разнопрофильными. Санаторий «Славянский» специализировался, прежде всего, на лечении больных с травмами позвоночника и спинного мозга, органов опоры и движения. Там традиционно лечились люди, ограниченные в движении – не только прикованные к инвалидным креслам, но и полностью обездвиженные. В «Юбилейном» лечили заболевания суставов, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. А «Донбасс» принимал пациентов с болезнями костно-мышечной, нервной, мочеполовой систем, кожи.

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В целом, оздоровительный курорт был рассчитан на 1132 места, из которых на санаторий «Юбилейный», самый современный из всего комплекса, приходилось 460 мест, «Донбасс» - 366, и «Славянский» - 306. В санаторном комплексе работало около тысячи сотрудников. Но от былого величия не осталось практически ничего.

После оккупации на курорте работает только один санаторий – «Славянский», в котором в настоящее время из доступных 306 занято до ста мест. В других двух санаториях расположилась база украинских военнослужащих. Пройти на эту территорию до сих пор проблематично, военные не пропустили журналистов даже осмотреть корпуса, чтобы воочию убедиться в масштабах катастрофы.

Крупнейший урон был причинен санаторию «Юбилейному». Корпуса разрушены, со стен и потолков сыпется штукатурка, витражные окна выбиты, крыши, системы канализации, отопления - повреждены, а новейшая санаторная диагностическая лаборатория, на диагностику в которую приезжали люди с других городов, полностью сгорела от попадания снаряда.

Некогда процветающий «Славянский курорт», получавший в свои лучшие времена около пяти миллионов гривень чистой прибыли в год, оказался на грани банкротства.

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Однако, руководство здравницы не опускает руки, и продолжает по мере возможности реанимировать комплекс. Точная сумма средств, необходимых для полного восстановления курорта и устранения причиненного ущерба, до сих пор неизвестна. Она ежегодно растет из-за того, что за любыми помещениями и территориями нужен уход. Сейчас оценки средств, необходимых для реконструкции корпусов и приведения хозяйства в порядок, колеблются от пятидесяти до нескольких сотен миллионов гривень.

«В восстановление комплекса и ремонт нам помогают вкладывать средства отдельные частные лица, а также международные организации. Так, по проекту ООН в реконструкцию одного только ортопедического центра было вложено более трех миллионов гривень. За эти деньги мы восстановили фасад, перекрыли крышу, провели отопление, поставили пластиковые окна и сделали удобства в каждой комнате», - отметила первый заместитель генерального директора «Славянского курорта» Оксана Демченко.

В будущем санаторно-курортный комплекс надеется получить около пятиста миллионов гривень гранта от Всемирного банка, который выделяется на восстановление бизнеса, пострадавшего от боевых действий. Однако, пока будущее видится туманным, а получение гранта зависло на этапе обсуждения.

«Если мы получим грант, эти деньги будут направлены на глобальное восстановление всего санаторного комплекса, всей парковой зоны. У нас есть большой проект по его модернизации, мы сделаем пять тематических парков, среди которых – гольф-парк. Территория комплекса будет визуально и архитектурно разделена на отдельные зоны, это будет идеальное место для прогулок и реабилитации», - сказала Демченко.

Однако, в то время, пока международные партнеры способствуют восстановлению и развитию курорта, местные власти не только не помогают, но, напротив, препятствуют этому процессу, пытаясь отобрать часть территории комплекса.

Горсовет разводит руками

Из общей территории здравницы – порядка двухсот гектаров – местная власть сумела за последние годы изъять «кусками» около половины.

Отличились депутат Славянского областного совета, член постоянной комиссии по вопросам землепользования, градостроения и экологии Алексей Яковленко и его отец – Виктор Яковленко, который ранее занимал пост генерального директора «Славянского курорта».

Как сейчас отмечают в здравнице, отец и сын с 2007 года постепенно отбирали у санаторного комплекса объекты и территории, и начали на них самопроизвольное строительство и реконструкцию. При том, что с 2011 года «Славянский курорт» получил статус курорта государственного значения, а, значит, на него распространяются ограничения по застройке и хозяйственной деятельности. Однако, этот факт не остановил местные власти - чиновники любезно предоставляли семейству разрешения на отчуждение земель.

Последствия этих действий корреспондент УНИАН увидел собственными глазами. Гуляя по территории комплекса, журналисты наткнулись на недостроенный коттедж, принадлежащий, по всей видимости, семейству Яковленко.

Мэр города Славянска Вадим Лях на вопросы о законности подобных построек лишь разводит руками и утверждает, что приход «частников» на территорию курорта будет способствовать его развитию. А в будущем городской глава намерен модернизировать некогда знаменитую здравницу до уровня: «как в Трускавце».

«Мы бы хотели, чтобы часть земли, которая не используется курортом, была передана городскому совету для того, чтобы на этих землях можно было вести деятельность… Для чего им двести гектаров? Это, в том числе, лес и территория, которая на сегодня совершенно не обслуживается «Славянским курортом». А люди задают вопросы городской власти, потому что они уже сейчас хотят увидеть благоустройство и начало какого-то движения», - сказал Лях.

И движение есть. По словам мэра, городской совет выделил около семнадцати миллионов гривень в обустройство общественного пляжа на озере Вейсовое, которое входит в комплекс целебных славянских соленых водоемов. Эти средства пошли на установку деревянных беседок, брусчатых дорожек, нескольких душевых и насаждений хвойных пород.

Для сравнения, для реконструкции пострадавшего от боевых действий ортопедического комплекса санатория «Славянское» потребовалось впятеро меньше средств. И это при том, что долгое время на территории новейшего пляжа не было оборудовано даже уборных. Как сообщили представители «Славянского курорта», четыре биотуалета были установлены на пляже всего за день до приезда журналистов.

Инициатива горсовета удручает руководство курортного комплекса. Потому что целебное озеро должно быть санитарной зоной, не предназначенной для массовых купаний, иначе в скором времени вода утратит свои лечебные свойства. А грязи, которые местные используют по своему усмотрению, должны применяться исключительно по назначению врачей.

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«Эта территория должна быть двухсотметровой санитарной зоной, не застроенной. Мало того, что его так обнесли, на озере даже не были установлены туалеты. Куда стекают все стоки? И, понимаете, ситуация: тысяча отдыхающих, и все в озеро. Еще целебнее станет!», - сетует глава центра по связям с общественностью «Славянского курорта» Татьяна Любимая.

На этом конфликт курорта с местными властями не заканчивается. В настоящее время курорт занимает отведенные территории на основании договора, срок которого истекает в 2021 году. Однако, городские чиновники уже сейчас надеются его разорвать в судебном порядке, не дожидаясь окончания этого срока.

«У людей свои планы на эту землю, им нужно оформить свое предприятие. Мы после окончания срока имеем приоритетное право на оформление договора. В суде первой инстанции они прошли. Вы же понимаете, как работают наши суды. Мы подали апелляцию, ждем финального решения», - рассказывает Любимая.

«Также нам предлагают вариант расторгнуть договор и оформить аренду. В таком случае, они выделят нам землю, которую посчитают ненадобной себе. Вокруг санатория выделят по 2-3 метра на аллейку, а большую часть парка заберут. Наши пациенты - в основном, колясочники, они предпочитают отдыхать в уединенной зоне, в ограждении от косых взглядов. Если эту землю у нас заберут, в парке повырастают пивнушки, но это неприемлемо для прогулок больных и их успешной реабилитации. К тому же, для санатория аренда может быть финансово неподъемной. Ее будет назначать горсовет и менять сумму по своему усмотрению, чуть ли не каждый месяц», - добавила она.

Здравница национального значения

Несмотря на сложности с нехваткой средств и спорами с местными властями, усугубляющими и без того непростое положение, действующий санаторий «Славянский» открыт для посещения и радушно приглашает в гости. И, как отмечают сами больные, это единственное место в Украине, где люди с серьезными поражениями двигательной функции могут чувствовать себя свободно.

Прогуливаясь по территории санатория, на каждом шагу встречаешь группы людей в инвалидных креслах. В «Славянском» они оказываются в кругу единомышленников, и ничто не сковывает их передвижения. Они могут свободно гулять в парке, не переживая о том, что позади едет автомобиль, не испытывают трудностей со ступенями, поскольку все подъемы оборудованы пандусами, а дверные проемы достаточны широкие для проезда коляски.

На озере Репное, из которого санаторий добывает лечебную грязь, можно искупаться. Для больных оборудован специальный спуск: сотрудники санатория помогают им подняться с колясок и спуститься в воду по помосту с помощью рук.

Каждую среду в санатории работает дискотека, и, по словам руководства курорта, больные с радостью ее посещают и танцуют на колясках в специально отведенной зоне.

Также в санаторий привозят людей, которые полностью обездвижены и не способны самостоятельно подняться. За ними требуется особый уход, и персонал санатория предлагает им курс лечения, рассчитанный на сорок пять дней. К концу этого срока многие из больных уже могут сидеть.

Из процедур в санатории доступны грязевые аппликации и лепешки, грязевые и минеральные ванны, подводный душ-массаж и многое другое.

Ценовая политика санатория разнится в зависимости от категории удобств: есть номера повышенного комфорта, а также одноместные, двухместные и четырехместные номера с удобствами, или без.

Стоимость путевки через Фонд социального страхования колеблется в пределах от 581 до 634 гривень, в зависимости от тяжести состояния больного. В эту сумму входит проживание, питание и лечение. По словам руководства курорта, это очень низкие цены, которые не позволяют покрыть расходы. А повысить стоимость предоставления услуг лечебнице не позволено. Стоимость обслуживания пациентов, которые приезжают не через фонд, несколько выше – в районе девятиста гривень. Именно эта категория позволяет курорту держатся на плаву.

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При этом «Славянский курорт» не просит у государства денежной помощи, а лишь просит людей не бояться приезжать к ним на оздоровление.

«Мы не просим дотаций. Просто дайте нам возможность работать, дайте нам шанс. Почему государство не поддерживает свои курорты, а отправляет людей, к примеру, на реабилитацию в санатории в Польшу? У нас шикарный курорт, богатейший опыт, созданы все условия. Мы обращаемся в министерства, говорим, что примем людей на любых условиях, в любое удобное время, пойдем на все – мы хотим помочь. Даже по цене мы намного выгоднее – если в наш санаторий государство сможет выделить 100 путевок, в Польшу за эти же деньги – только 10. Но к нам приходят на консультации в частном порядке, а путевки на лечение не берут», - рассказывает Любимая.

Так почему бы не помочь курорту с такой богатой историей и не приехать на оздоровление?

Несмотря на близость к зоне проведения ООС, Славянск – совершенно безопасен. Как на территории санаторного комплекса, так и в самом городе много военных, которые следят за порядком. А местное население, в своем большинстве, осталось верно Украине, и гарантирует, что украиноязычный человек в вышиванке может чувствовать себя на улицах города совершенно спокойно и свободно.

В завершение добавлю, отправившись в Донецкую область и побывав в Славянске, выделите полдня для посещения соседнего города – Святогорска и расположившейся там Свято-Успенской Святогорской лавры. Это место удивительно красиво.

Надежда Бурбела