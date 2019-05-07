«Ночь» в музее: запорожская Хортица может остаться без истории казачества

Кто хотя бы раз бывал в Запорожье, знает, что помимо множества заводов этот промышленный город может похвастаться потрясающей плотиной ДнепроГЭСа и колыбелью украинского казачества - островом Хортица. Именно Хортица, территорию которой практически полностью занимает одноименный Национальный заповедник, ежегодно привлекает тысячи туристов, в том числе и иностранных.

Крупнейший остров на Днепре, вполне заслуженно признанный одним из 7 чудес Украины, привлекает народ своей историей и легендами.

Читайте такжеБесплатно не полежать и не искупаться: как одно решение одесской власти может испортить курортный сезон

В связи с тем, что много веков назад язычники проводили на острове свои ритуальные обряды, многие верят, что Хортица не только заряжает энергией Солнца, но даже способна лечить от тяжелых болезней. Мол, настолько сильная здесь энергетика. Об исторических фактах и байках, связанных с запорожскими казаками, обитавшими на острове, вряд ли стоит даже упоминать – их несчетное количество.

По одной из версий историков, именно на Хортице весной 972 года в бою с печенегами погиб великий киевский князь Святослав – сын князя Игоря и княгини Ольги. На предлагаемом месте гибели Святослава установлен памятный знак, а также памятник самому князю, вызывающий смешанные эмоции у местных и историков.

А в 2005 году на левом берегу Запорожья, над Днепром был установлен еще один памятник великому князю, которым, кстати, также остались недовольны историки и местные активисты. Тогда даже возник небольшой скандал: запорожцы уверяли, что российский скульптор поглумился над украинской историей, изобразив Святослава едва ли не стариком – при том, что по версии исследователей, князю на момент гибели было не больше 35 лет.

В 2011 году местный рыбак «выловил» из вод Днепра вблизи предполагаемого места гибели Святослава старинный меч. Историки предположили, что оружие принадлежало именно киевскому князю. Историческую находку реставрировали на протяжении двух лет с привлечением французских специалистов, после чего «меч Святослава», как его теперь называют, вернулся в Запорожье. По неофициальным данным, несколько коллекционеров предлагали руководству Национального заповедника «Хортица» выкупить историческую ценность – «меч Святослава» оценивали в сотни миллионов долларов. Историки утверждают, что этот меч является бесценным.

Последней битве великого князя Святослава посвящена и большая панорама в Музее истории запорожского казачества, расположенного на острове «Хортица». Примечательно, что этот объект находится недалеко от предполагаемого места гибели Святослава Игоревича.

Кроме того, здесь есть несколько тематических залов, представлены более 30 тысяч различных экспонатов. Ежегодно Музей истории запорожского казачества посещали более 250 тыс. туристов со всего мира.

В 2015 году Музей закрыли на реэкспозицию. Планировалось, что ремонтные работы затянутся на 3 года. Однако до сих пор Музей не открыл свои двери для посетителей.

Читайте такжеВосстанавливая репутацию: что Киевский зоопарк готовит посетителям к летнему сезону

По словам генерального директора Национального заповедника «Хортица» Максима Остапенко, проблема в том, что еще при строительстве и проектировании музея были допущены неточности и нарушения, о чем свидетельствует несколько выводов Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций.

«Здание музей было проблемным еще с момента проектирования и строительства. Об этом есть несколько выводов НИИ строительных конструкций. Они предлагают установить дополнительные конструкции над всем музеем (по факту – второй этаж)», - говорит Остапенко.

«В 2017 году был разработан эскизный проект реконструкции. Но на 2018-2019 годы денег на проектные работы или строительство не выделили. Такова реальность финансирования культуры», - добавил он.

Генеральный директор «Хортицы» говорит: предварительная стоимость проекта – 100 млн грн. Однако эта цифра очень приблизительная, пока нет проектно-сметной документации.

Читайте такжеЛьвов туристический: что интересного посмотреть в городе, в который хочется возвращаться снова и снова

«По этому поводу мы с Брылем (Константин Брыль – глава Запорожской облгосадминистрации – УНИАН) были на совещании у министра культуры Евгения Нищука. У Министерства культуры прямых расходов нет. Предлагают через Минэкономики делать инвестпроект. Сейчас активно работаем над этим», - рассказывает о планах Остапенко.

В то же время в Запорожском областном совете уверяют: Хортицу нужно срочно и активно развивать – улучшать инфраструктуру, строить дополнительные объекты, отремонтировать музей.

По словам заместителя главы облсовета Егора Семенкова, на эти цели необходим… миллиард гривен. Эти деньги чиновник решил попросить у государства и частных инвесторов.

Более того, Семенков заявляет: потенциальный инвестор уже нашелся, но кто он, сколько средств готов выделить и на каких условиях, чиновник пока не признается. Ровно как и не говорит, что ответил официальный Киев на его категорическое «Дайте миллиард!».

А тем временем историки уже не верят, что денег на реконструкцию Музея истории запорожского казачества Хортица дождется.

Читайте такжеПо Украине своим ходом: как попасть в разные уголки страны, если у вас нет машины

«Мы можем безвозвратно потерять такой объект, как Музей истории запорожского казачества и его уникальные экспонаты. Сооружение с протекающей крышей и трещащими стенами, не будет ждать, пока чиновники договорятся или найдется инвестор. Время играет не в нашу пользу», - говорит историк Владимир Резников.

И делится не радужными прогнозами: «Ситуация с запорожскими мостами (известный многолетний «долгострой») показывает, что ждать финансирования от государства – неблагодарное дело».

В то же время запорожский краевед и экскурсовод Роман Акбаш уверен: этот музей, а также все, что связано с казачеством – неразрывно связаны с Запорожьем и местная власть должна бороться за туристический бренд «казацкого края».

«Во-первых, это музей с одной из самых больших и шикарных в стране экспозиций. Шикарные экспонаты, их число и, конечно очень квалифицированный коллектив - все они требуют должного и соответствующего помещения. Как по площади, так и по качеству. Во-вторых, и Запорожье, и Хортица в представлении людей неразрывно связаны с казачеством. Так что, естественно, здесь должен быть Музей казачества. Тем паче, запорожского! Ведь за туристический бренд «казацкого края» с нами уже активно борется, например, Днепропетровщина. Не зря ведь тамошние туроператоры активно поддерживали новое название региона - Сичеславщина. Так что наличие Музея казачества – очень жирный плюс в этой борьбе за туриста, за людей, которые интересуются темой казачества», - говорит Роман Акбаш.

Также экскурсовод уверен: учитывая тот факт, что Запорожье не может похвастаться наличием разных туристических «фишек», город просто обязан сохранить и развивать то, что есть: «Плюс - музеев и достопримечательностей много не бывает. Мало их может быть, в много - нет. Пока, я считаю, у нас таких изюминок не так много, по сравнению с уже известными турцентрами. Поэтому надо приводить в порядок и хранить те достопримечательности, которые есть, и создавать новые», - считает он.

Остается лишь надеяться, что в высших государственных кабинетах прислушаются к словам Романа Акбаша и других историков и все же изыщут 100 миллионов на спасение музея.

***

Пока в Запорожье решается судьба Музея история запорожского казачества, остров Хортица сам по себе остается невероятно привлекательным для туристов, особенно в теплое время года. Все секреты отдыха на Хортице читайте в большом материале УНИАН.Туризм.