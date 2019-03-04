Ужин в пещере или столик под водой: гид по самым необычным ресторанам Испании

Ресторан в древней пещере

Недалеко от Мадрида в городе Эль-Молар расположился необычный ресторан La Cueva del Lobo. Гордится он не только изысканными блюдами испанской кухни, но и тем, что расположен в лабиринте доисторических пещер. В большинстве из этих пещер уже около 250 лет производят вино, а с 1992 года здесь появился и ресторан высокой кухни.

Интерьер ресторана гармонично сочетает натуральную природную среду и уютную атмосферу элитного заведения. По желанию, посетители могут выбрать VIP-комнату – La Cueva del Lobo предлагает отдохнуть и пообедать в просторных или маленьких пещерах, где вас никто не потревожит.

В этой уютной и не совсем привычной атмосфере можно отведать простые, но вкусные блюда, которые гармонируют с антуражем ресторана. Цены в заведении, как для Испании, средние: стейк на гриле стоит 19,50 евро; бараньи отбивные – 17 евро; салаты – от 7 до 12 евро. Также здесь есть огромный винный погреб (около 30 тысяч бутылок), в том числе и вин, произведенных в здешних пещерах-винокурнях. За бутылку придется отдать от 12 до 30 евро.

Ресторан десертов

Ресторан Espai Sucre (в переводе с каталонского – «сладкое местечко») был открыт в Барселоне в феврале 2000 года. Он до сих пор является единственным в мире рестораном десертов. Техника и опыт местных кондитеров готовы усладить самого прихотливого сладкоежку, и это не просто слова.

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В меню ресторана – самые невероятные десерты от козьего «чизкейка» до лимонного супа. Причем, чтобы удивить посетителей, кондитеры заведения смело экспериментируют со вкусами. Например, комбинируют сладкое с соленым, острым или пряным. Как вам мороженое с черными оливками или клубничный пудинг с редькой? Необычно. Но, говорят, такие сочетания очень нравятся нашему мозгу и способствуют выделению серотонина – гормона «хорошего настроения». Цена каждого десерта – в среднем 10-12 евро.

Для тех же, кто хочет попробовать свои силы в создании восхитительного десерта, Espai Sucre также предлагает множество курсов, обучающих навыкам во всем – от приготовления кондитерских изделий в стиле ресторана до аппликации шоколада.

Ресторан в жерле вулкана

Остров Лансароте является одним из Канарских островов, и славится тем, что на нем находится бесчисленное количество гейзеров и вулканов. Одной из главных его достопримечательностей является вулкан Иларио, который последний раз извергался в 1824 году.

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Раньше туристы приезжали на остров за острыми ощущениями, чтобы полюбоваться местными ландшафтами и действующими вулканами, раскладывая на острове палатки и попивая вино с сардинами. Но в 1970 году все изменилось. Именно на вулкане Иларио по проекту известного испанского архитектора и дизайнера Сезара Манрике был построен ресторан El Diablo. И с тех пор толпы желающих приезжают на остров пообедать в столь необычном и экстремальном месте.

Стоит сказать, что строительство здания El Diablo было настоящим чудом. Очень непросто заложить фундамент в месте, где температура породы достигает +400-500 градусов. Но, с другой стороны, этот жар и есть фишкой заведения. Ведь именно он позволяет ресторану работать автономно, не используя газ или электричество для приготовления блюд.

Во время строительства внутри ресторана оставили отверстие, которое обложили камнями, поставили на него решетку, и теперь используют в качестве гриля. Аппетитные стейки, курочка и рыба жарятся прямо над жерлом вулкана за считанные минуты. При желании, вы можете наблюдать за магическим приготовлением своего ужина на «адском» огне. Такое вот единение с природой и сидение на пороховой бочке одновременно.

Меню El Diablo очень простое. Если вы любитель каре ягненка или фрикасе, то здесь вам может не понравится. Еду ресторана на вулкане можно сравнить с той, которую вы готовите на майовке: овощи на гриле, жареная курица, сосиски, грибы, стейки. Единственная разница – предыстория. Ведь ваше блюдо приготовлено на вулкане, и вы даже можете почувствовать этот специфический дымок. Относительно цен, судите сами, насколько они оправданы. Половина жареного цыпленка на жерле вулкана стоит 13 евро. В эту стоимость входит мясо, которое сервируется со свежими овощами, картошкой гриль и чесночным соусом.

Ужин в темноте

Забудьте о классическом ужине при свечах – в Dans Le Noir предлагают устроить ужин в абсолютной темноте. Первый ресторан такого формата открылся в Барселоне, позже сеть расширилась до Лондона, Нью-Йорка и Парижа.

В отличие от других ресторанов, Dans le Noir полностью лишен суеты и призывает к получению чувственного опыта, пробуждающего внутренние ощущения от запахов и атмосферы. Ведь ни для кого не секрет, что в полной темноте, когда отключается зрение, обостряется восприятие вкусов и запахов. Даже самые привычные блюда кажутся новыми.

К слову, в ресторанах Dans le Noir гостей сопровождают и обслуживают слепые или слабовидящие официанты, что является уникальной практикой в мире.

На входе гостей знакомят с концепцией заведения и предлагают на выбор одно из «меню-сюрпризов», каждое из которых включает три блюда. Меню разделены на несколько основных групп: мясное, рыбное, вегетарианское и смешанное. Перед тем, как принять заказ, вам установят ценовой лимит – от 35 до 60 евро на человека без учета напитков. Идея сюрприз-меню заключается в том, что гость не знает наверняка, какие блюда ему преподнесут, только общие категории. Данная старинная концепция называется «слепой дегустацией».

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На протяжении всего ужина длиной около двух часов запрещено пользоваться телефонами и зажигалками. По окончании трапезы свет включают и открывают гостям тайну, что же они ели. Лишь 10% посетителей угадывают, какое блюдо было на тарелках и какое вино – в бокалах.

Многие посетители Dans le Noir отмечают, что в заведении очень хорошая еда, поскольку повар готовит не на показ, а ориентируется на качество и превосходный вкус. Также гости ресторана утверждают, что порции в Dans le Noir довольно маленькие, дегустационные, поэтому после «слепой» трапезы можно уйти с легким чувством голода.

Ресторан в подводном мире

В Валенсии расположен уникальный ресторан под водой Submarino. Находится он внутри самого большого в Европе водного океанографического комплекса.

Футуристический дизайн ресторана имитирует форму гигантских волн, а его освещение и декорации окунают в атмосферу подводного царства. Все стены заведения полностью стеклянные, благодаря чему открывается потрясающее зрелище. Только представьте: вы обедаете в окружении множества серебристых рыб и необычных скатов, проплывающих мимо вашего столика. Яркие впечатления гарантированы!

Submarino – ресторан высокой кухни. Специализируясь в основном на рыбных блюдах, заведение предлагает посетителям традиционные современные валенсийские блюда, выполненные именитым французским поваром.

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Стоит сказать, что в обеденное время заказать отдельные блюда не получится. Меню представлено несколькими сетами (от 34 до 45 евро). В эту стоимость входит 2 стартера: холодные/горячие закуски, десерт и основное горячее блюдо. Многие советуют попробовать в этом ресторане именно испанский холодный суп – гаспаччо. Говорят, лучшего вы не найдете в целой Валенсии. Часто его подают как комплимент от заведения. Также популярностью в Submarino пользуется тартар из авокадо со свежим гребешком и планктоном, а гурманам по вкусу придется фуа гра в шоколаде.

Однако обратите внимание, что из-за популярности заведения для его посещения требуется предварительная бронь столика. Это можно сделать на официальном сайте ресторана.

Самый древний ресторан в мире

Основанный в 1725 году, ресторан Casa Botin в Мадриде является самым старым в мире, что подтверждает Книга рекордов Гиннеса. Согласно испанским законам, в те времена в подобных заведениях было строго запрещено продавать вино, мясо и многие другие продукты, поскольку это могло мешать работе продавцов. Поэтому в ресторане повара готовили только то, что приносил каждый посетитель.

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Также Casa Botin известен тем, что в 1765 году здесь работал будущий знаменитый художник Франсиско Гойя. Он устроился на место посудомойщика, пока ожидал решения Королевской академии изящных искусств о своем принятии. А во времена Первой мировой войны ресторан переделали в столовую для солдат.

Заведение с богатой историей расположено на одной из центральных площадей столицы Испании – Плаца Майор. В Casa Botin представлена самая что ни на есть классическая испанская кухня. Здесь вы можете попробовать молочного поросенка или ягненка, запеченного на дровах тем же способом, каким его готовили в день открытия Casa Botin.

Что касается цен, они довольно демократичны для заведения такого уровня – от 7 до 30 евро за блюдо. Это является хорошей особенностью многих ресторанов Мадрида. Конечно, если вы будете заказывать мальков угря, которых готовят в Casa Botin, придется раскошелиться: деликатес стоит 102 евро за порцию. Если же у вас бюджет поскромнее, а хочется попробовать чего-то эдакого, возьмите дыню с ветчиной за 22 евро или каракатиц в собственных чернилах, запеченных с рисом – за 19,85. Десерты здесь тоже доступные по цене – около 6 евро за каждый. Также можно заказать фирменное меню – так называемое «предложение сезона». Например, это может быть гаспачо, запеченный поросенок, мороженое, хлеб, вино, пиво или минеральная вода на выбор. Такой сет стоит 44,15 евро. Порции большие, наесться смогут и двое.

Для ужина в Casa Botin лучше всего бронировать столик заранее – ведь народу здесь всегда много. Однако в часы обеда можно попасть без резерва. Также особенностью ресторана есть его часы работы. На обед он открыт с 13:00 до 16:00, на ужин – с 20:00 до 24:00 часов.

Ужин в небе над Барселоной

Посещая Барселону, стоит не упустить возможности поужинать в воздухе. Это не образное выражение, а чистая правда – трапеза действительно проходит на высоте 50 метров в самом центре города, над площадью Испания.

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«Летающий» ресторан Dinner In The Sky, который можно встретить во многих других туристических городах мира, уже около 10 лет 10 существует и в Барселоне.

Платформа поднимается на специальной установке с 22-мя гостями на борту. Во время обеда в воздушном ресторане работают официант, повар, артист и сотрудник службы безопасности.

Наслаждаться фуагра, запивать его дорогим шампанским Dom Pеrignon и наблюдать за происходящим внизу с высоты птичьего полета – удовольствие не самое дешевое (блюда стоят 250-350 евро, аперитив – 170 евро). А если вам этого покажется мало и захочется полной романтики – на второй платформе можно заказать музыкантов, которые совсем рядом будут играть классическую музыку, создавая невероятно расслабляющую атмосферу.

Сессия длится до полутора часов (кроме непосредственного обеда или ужина) и может включать развлекательную программу, ди-джеев или даже танцоров. Все это в сочетании с панорамными видами Барселоны и обзором шоу «поющих фонтанов» у подножья горы Монжуик оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь.

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Если классические рестораны вам уже приелись, стоит обратить внимание на одно из этих заведений во время ближайшей поездки в Испанию. Даже если оно находится не по пути вашего туристического маршрута, не поленитесь скорректировать планы, чтобы попасть в один из этих ресторанов. Ведь это не просто ужин с вином в приятной обстановке. Это целое представление, – порой экстремальное, порой интригующее, – которое, без сомнения, запомнится на всю жизнь и будет стоить всех потраченных денег.

Вероника Кордон