Планы на зиму: зрелищные новогодние шоу, главные кинопремьеры года и громкие концерты

Зимние концерты в Киеве и не только

Этой зимой немало иностранных и украинских исполнителей представят в Киеве свои новые альбомы и свежие шоу. Разумеется, в первую очередь многих интересует вопрос, чем же заняться в Новый год: куда пойти, что посмотреть и как с пользой провести долгие выходные. Не удивительно, что на новогодне-рождественские праздники по всей стране традиционно пройдут концерты и шоу на праздничную тематику - колядки, щедривки, народные песни. Ну а последний месяц зимы подарит украинским слушателям сразу несколько концертов популярных зарубежных рок-исполниетелей.

Государственный ансамбль песни и танца Грузии «KUTAISI» (Киев, 18 декабря)

Смотреть на народные грузинские танцы всегда интересно: суровые мужчины и хрупкие грациозные девушки, исполняющие невероятные па – зрелище действительно захватывающее. Грузинский ансамбль KUTAISI довольно часто приезжает в Украину и каждый раз удивляет публику новыми номерами и яркими постановками.

На этот раз KUTAISI решил приехать сразу в два украинских города - Чернигов и Киев. В первом из них концерт успешно прошел 14 декабря, а в Киеве шоу запланировано на 19:00 18 декабря в Октябрськом дворце. Стоимость билетов от 200 грн.

Большой новогодний концерт (Киев, 24 декабря)

Накануне католического Рождества украинцев своим выступлением решила порадовать легендарная певица Нина Матвиенко. Артистка исполнит песни, которые уже давно полюбились нескольким поколениям слушателей и стали ее «визитной карточкой».

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Вместе с Матвиенко на концерте выступит капелла им. Ревуцкого - профессиональный мужской хор. Интересно, что на всю Европу таких существует всего два. Колядки в исполнении легендарной певицы, мужского хора, а также хора мальчиков и юношей капеллы просто обязаны зарядить слушателей новогодним настроением.

Концерт пройдет в Центральном доме офицеров ВСУ, начало в 19:00. Стоимость билетов - от 80 грн.

Мюзикл «Рапунцель. Новогоднее волшебство» (Киев, 24-25 декабря)

В рамках европейского гастрольного тура в Киеве представят яркое шоу немецко-украинского производства по мотивам всеми любимой истории сказочников братьев Гримм. Эта рождественская приключенческая история, несомненно, придется по вкусу малышам, да и их родители не останутся равнодушными, ведь всем немножко хочется в праздники окунуться в сказку.

Мюзикл покажут в здании киевской консерватории два раза в день в 11:00 и в 13:00 24 и 25 декабря. Стоимость билетов - от 90 грн.

A Capella Christmas Songs (24 декабря, Киев)

Если в рождественский вечер 24 декабря вам не хочется оставаться дома, можно отправиться за праздничной атмосферой на выступление хора Vocal group BREVIS, которые по случаю подготовили специальную праздничную программу. У гостей шоу появится шанс окунуться в атмосферу чудес и тепла под звуки любимых новогодних и рождественских песен украинцев.

Музыкантов Vocal group BREVIS нередко величают «изюминкой» Закарпатья. Коллектив выступал во множестве европейских стран и стал победителем телепроекта «Битва Хоров».

Концерт пройдет в Caribbean Club, начало в 19:00. Стоимость билетов - от 180 грн.

Lords of the Sound. GRAND CHRISTMAS (28-29 декабря, Киев)

Еще одним захватывающим музыкальным событием декабря станет выступление оркестра Lords of the Sound и приглашенных гостей. Исполнители подарят слушателям живое звучание европейских рождественских хитов и саундтреков к любимым новогодним фильмам, а также украинских народных колядок и щедривок от Волынского хора.

Сплетение европейских традиций и красоты украинской культуры подарит слушателям поистине грандиозное звучание и наверняка поможет почувствовать истинный дух Рождества.

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Тина Кароль «Все Хиты» (Киев, 31 декабря)

Одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль, которая с аншлагом проводит свои концерты во всех городах Украины, в новогодний вечер снова выступит в Киеве. На этот раз певица представит рождественскую программу под названием «Все Хиты».

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Концерт будет состоять из двух частей. Сначала Тина Кароль исполнит наиболее известные народные колядки, но в оригинальной музыкальной обработке. А во второй части концерта поклонники Тины Кароль смогут услышать уже давно любимые хиты самой певицы.

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 200 грн.

Олег Скрипка и оркестр НАОНИ (Киев, 7 января)

Коллектив украинских народных инструментов НАОНИ уже полстолетия популяризирует украинскую музыку, вплетая в нее современные элементы. Популярность они обрели после гостевого выступления на Евровидении в Киеве в 2017 году совместно с ONUKA. Ну а солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка в представлении не нуждается.

В этом году музыканты совместно устроят в Киеве уютный рождественский вечер с колядками и рождественскими песнями.

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 23:00. Стоимость билетов от 550 грн.

Brodinski (Киев, 18 января)

Французский диджей Brodinski, который помимо своей музыки также продюссирует треки различных хип-хоп исполнителей, в том числе работал над альбомом Kanye West «Yeezus», возвращается в Киев спустя 6 лет.

Его музыка - это гремучая смесь техно-музыки с поджанром хип-хопа трепом. В Киеве гуру французской электронной музыки представит свою сольную программу.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 23:00. Стоимость билетов от 550 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Jungle (Киев, 25 января)

Британский дуэт Jungle впервые выступит в Украине. В Киеве исполнители жанра модерн-соул и неосоул представят свой новый альбом «For Ever», который увидел свет 14 сентября.

Как утверждают солисты группы Том и Джош, этот альбом об эмоциях: «Мы сочинили альбом о том, насколько одинаково волнительными могут быть два процесса - влюбиться в человека и разлюбить его». По словам группы, у них получилась «пост-апокалиптическая радиостанция, которая без остановки крутит песни о расставании».

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 1290 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Twenty One Pilots (Киев, 30 января)

Под конец января украинских меломанов ждет действительно грандиозное событие – концерт актуального американского дуэта Twenty One Pilots. Многие меломаны знают группу по синглу Heathens, ставшему саундтреком к фильму «Отряд самоубийц» и абсолютно точно слышали хит Stressed Out, клип на который собрал 1,5 миллиарда просмотров в YouTube.

К слову, клип на одну из своих самых популярных песен музыканты снимали в Киеве. Съемки видео на песню Nico And The Niners музыканты сняли в здании факультета кибернетики университета им. Тараса Шевченко, а большая часть действия в клипе происходит у корпуса КНУ им. Шевченко или в его стенах.

Впрочем, уже задолго до концерта, все билеты на концерт группы распроданы. Это совсем не удивительно, ведь музыканты сейчас находятся на пике популярности, а для Украины это не такой уж и частый случай, когда всемирно известные исполнители приезжают не на закате своей карьеры, а с самыми актуальными турами.

Однако, вполне возможно, что вам повезет, и в последний момент удастся купить билет у того, кто не сможет пойти или найти его по адекватной цене у перекупщиков (для справки - у билетных операторов цены стартовали от 1890 грн).

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В украинскую столицу дуэт из США приедет в рамках Bandito Tour с новым альбомом Trench.

Концерт пройдет во Дворце Спорта, начало в 19:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Мальбэк х Сюзанна (Киев, 2 февраля)

Творческий дуэт Мальбэк х Сюзанна дадут свой первый большой концерт в Киеве и презентуют новый альбом Reptiland.

Многим слушателям Сюзанна известна прежде всего своим выступлением в шоу X-фактор, где она исполнила песню Beyonce - Halo. Видео выступления собрало почти 5 миллионов просмотров на YouTube. Теперешние же клипы группы набирают десятки миллионов.

Группа играет в стилях поп, неопоп и R'n'B и, наверняка, придется по вкусу любителям сильного вокала в сочетании с современными аранжировками.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 599 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Tom Odell (Киев и Львов, 5-6 февраля)

Британец Том Оделл должен был выступить в Киеве еще летом 2018 года на фестивале Atlas Weekend. Тогда музыкант отменил свое выступление, сославшись на причины, связанные с особенностями его профессиональной карьеры. Тем не менее музыкант пообещал выступить на фестивале через год, а уже в феврале он привезет в Украину свою сольную программу в поддержку нового альбома.

Том Оделл запоминается слушателям прежде всего своими откровенными текстами и эмоциональным живым исполнением, а его роскошные романтические баллады не оставят равнодушной ни одну слушательницу.

В рамках своего тура музыкант выступит 5 февраля в Киеве (клуб Stereo Plaza, начало в 20:00, стоимость билетов от 850 грн) и во Львове (Malevich Concert Arena, начало в 19:00, стоимость от 750 грн). Подробнее можно узнать по ссылке.

Placido Domingo (Киев, 13 февраля)

Легендарный испанский тенор приедет в Украину впервые. Репертуар Пласидо Доминго, который признан одним из самых выдающихся певцов нашего времени, включает 148 ведущих оперных партий - больше, чем у любого другого тенора в истории. Певец является обладателем 13 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

В Киеве тенор выступит в сопровождении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины, а дирижировать будет испанец Жорди Бернасе.

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 399 грн.

Oomph! (Киев, 16 февраля)

Легенды немецкого рока Oomph! выступят в столице Украины 16 февраля в сопровождении симфонического оркестра. В Киеве группа представит особую программу - к смеси готики, металла, индастриала и EBM, которая и сделала их популярными, Oomph! добавляют классические аранжировки. Сочетание рока и инструментов симфонического оркестра обещает поистине впечатляющее звучание.

К слову, Oomph! - одна из немногих групп мира, которая за свою 30-летнюю историю не меняла состав. После небольшого творческого перерыва в 2018 году немецкие рокеры возвращаются с новым альбомом.

Концерт пройдет в Октябрьском дворце, начало в 19:00. Стоимость билетов от 649 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Poets of the Fall (Киев, 19 февраля)

Февраль 2019 года обещает быть весьма богатым на рок-концерты. Вслед за Oomph! украинскую столицу посетят лиричные рокеры Poets of the Fall. Финская группа уже не в первый раз дает концерты в Украине и всегда собирает полные залы. Последний их концерт состоялся осенью 2017: тогда музыканты привозили альбом Clearview. На этот раз музыканты приедут с презентацией своего нового альбома Ultraviolet.

Киев станет одним из городов на карте европейского тура группы, приуроченного не только к презентации новой пластинки, но и к юбилею коллектива. Ведь с момента выхода первой композиции Poets of the Fall Late Goodbye прошло уже 15 лет.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1299 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Blue October (Киев, 25 февраля)

Замыкает тройку рокеров февраля американская группа Blue October. Коллектив, играющий в стиле «альтернативный рок» возвращается в Киев в рамках I Hope You're Happy Tour.

Blue October всегда умели писать эмоциональные песни, которые находят отклик у широкой аудитории. Новая пластинка I Hope You're Happy вышла довольно яркой - здесь рок-музыка пересеклась с инди, поп-музыкой и настроениями 80-х.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 20:00. Стоимость билетов от 950 грн. Подробнее можно узнать по ссылке.

Зимние кинопремьеры 2018-2019

Помимо громких кинопремьер, этой зимой в Киеве пройдут специальные программы, посвященные кинематографу определенных стран или отдельным жанрам кино.

Так, компания Arthouse Traffic, которая специализируется на прокате арт-кино, представит подборку лучших фильмов уходящего года - в нее вошли фильмы-события, лауреаты международных кинофестивалей и кинопремий. Эксклюзивные показы будут проходить в кинотеатре «Жовтень» с 27 декабря.

В рамках программы будет представлено 14 фильмов: британский триллер «Убийство священного оленя»; немецко-французская драма «На грани»; снятый в США и Франции криминальный триллер «Тебя здесь никогда не было»; британская документальная лента «Земля. Один потрясающий день», биографический мюзикл режиссера Кирилла Серебренникова «Лето»; франко-бельгийский анимационный фильм «Большой злой лис и другие истории»; американский криминальный ромком «Жаркие летние ночи»; трагикомедия «Горная женщина: На войне» совместного производства Франции, Исландии и Украины; американская комедия «Не волнуйся, он далеко не уйдет», украинская комедия «Герой моего времени»; фильм Сергея Лозницы «Донбасс»; признанная одним из лучших фильмов года польская мелодрама «Холодная война»; боевик ужасов «Менди» с Николасом Кейджем в главной роли и триллер «Дом, который построил Джек» от скандального Ларса фон Триера.

С 16 по 30 декабря Британский Совет в Украине и Арт-объединение CoolConnections представят дни Британского театра в кино. В рамках фестиваля, среди прочих, будут представлены спектакли «Франкенштейн: Ли Миллер» и «Безумие короля Георга ІІІ», главные роли в которых исполнили такие именитые актеры, как Бенедикт Камбербетч и Том Гиббонс, известные по сериалу ВВС «Шерлок».

31 января в Украине стартует фестиваль «Вечера французского кино» - ежегодный марафон самых громких французских кинопремьер, который в 2019 году пройдет уже в четырнадцатый раз. Зрителям представят коллекцию новых и лучших французских фильмов.

Популярный кинематограф также подготовил для украинского зрителя ряд громких новинок на любой вкус. Так, еще в первой половине декабря в украинский прокат вышли сразу несколько долгожданных киноновинок.

С детьми можно пойти на семейный фэнтези с новой интерпретацией популярной рождественской сказки «Щелкунчик и четыре королевства» с Кирой Найтли, Маккензи Фой, Морганом Фрименом, Хелен Миррен и другими звездами мирового кино. Зрителей ждет яркая и добрая сказка – то, что нужно в праздники.

13 декабря состоялась долгожданная премьера от киновселенной DC «Аквамен». Фильм рассказывает историю сына простого работника маяка Артура Карри (Джейсон Момоа), который уже в детстве демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Суперспособности герой получил от своей матери Атланны, которая только будучи при смерти рассказала сыну, что на самом деле она не простая женщина, а Королева Атлантиды в изгнании. Теперь Артур называет себя Акваменом и готовится по праву стать правителем семи морей, однако далеко не все жители глубин готовы радушно принять наследника-полукровку.

Автором сценария и режиссером выступил Джеймс Ван, знакомый публике по франшизам «Пила», «Заклятие» и «Астрал». Кроме Джейсона Момоа в фильме снялись Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и другие.

В это же время на большие экраны выходит украинская семейная комедия «Приключения S Николая». По сюжету, к второкласснику, чья семья только переехала в дом в Карпатах из большого города, накануне Дня Святого Николая неожиданно является сам Николай, а, на самом деле, обычный вор в костюме волшебника. Мальчику удается объединиться с сестрой-подростком и местными ребятишками, чтобы победить бандита и спасти настоящего святого.

С 20 декабря в украинский прокат выходит фантастический боевик «Бамблби» - спин-офф культовых «Трансформеров» от продюсеров Майкла Бэя и Стивена Спилберга. Бамблби - один из лучших автоботов, успевший полюбиться за пять частей франшизы многим зрителям. На этот раз озорному Бамблби придется стать серьезным и безжалостным, поскольку во времена, в которые разворачивается действие фильма, шла тяжелая война против Кибертрона.

Также с 20 декабря украинские зрители смогут увидеть украинскую комедию «Секс и ничего лишнего», главные роли в которой исполнили телеведущий Сергей Притула и Роман Луцкий. По сюжету, главному герою придется пройти через множество приключений и не один раз попасть в забавные ситуации, чтобы улучшить свои навыки в постели.

Самая ожидаемая сказка этого года «Гринч», который в очередной раз попытается похитить Рождество, будет радовать детишек в кинотеатрах с 20 декабря. Историю о зеленом ворчуне Гринче, ненавидящем праздники из-за собственного одиночества, экранизируют не впервые, но после не совсем удачного фильма с Джимом Керри, Гринчу решили дать второй шанс.

Еще один семейный мультфильм «Эллиот – самый маленький олень Санты» будет заряжать зрителей новогодним настроением с 27 декабря. Накануне Рождества Молния, один из девяти летучих оленей Санта-Клауса, неожиданно решает уйти на пенсию. У пони Элиота есть всего три дня, чтобы воплотить главную мечту своей жизни: занять место в команде Санты и развозить детворе рождественские подарки. Приключенческий мультфильм благодаря яркой анимации и доброму юмору должен понравится как детям, так и взрослым.

Также под Новый год выходит украинская комедия «Я Ты Он Она» производства студии «95 квартал». Главные роли в фильме исполнили Владимир Зеленский, Настя Короткая, Надежда Дорофеева и Евгений Кошевой.

По сюжету киноленты, после 10 лет совместной жизни молодые супруги страдают от кризиса в отношениях. Пара понимает, что их брак исчерпал себя, а от страсти почти ничего не осталось. Как Женя, так и Яна имеют «запасной вариант» – новых любовников. Однако, по решению суда, супруги должны еще месяц жить под одной крышей, что приводит к неожиданным и курьезным ситуациям.

На 3 января намечена украинская премьера триллера «Море соблазна» с Энн Хэтэуэй и Меттью МакКонахи в главных ролях. Актеры сыграют бывших возлюбленных, которым предстоит воссоединиться, чтобы провернуть вместе одно темное дело. Однако чем дальше, тем опаснее становится игра, и неизвестно, чем все закончится для главных героев.

Украинская детективная комедия «11 детей из Моршина» выходит в прокат 3 января. По сюжету, дети из украинского курортного города Моршин «решают поиграть во взрослые игры и организовать аферу века». Насколько удачно режиссеру удалось воплотить свою творческую задумку, будет решать зритель.

Еще один фильм, который появится на экранах 3 декабря - это мюзикл «Мэри Поппинс возвращается». Фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс. Роль няни-волшебницы исполнит очаровательная Эмили Блант.

В середине января на украинские киноэкраны выходит историческая драма «Мария - королева Шотландии». Зрителям предстоит наблюдать за противостоянием Марии Стюарт, которая возвращается в Шотландию после смерти ее мужа, короля Франции Франциска II, и ее кузины, Елизаветы I, готовой на все, чтобы сохранить корону.

Один из самых ожидаемых фильмов этой зимы - это триллер «Стекло» от легендарного режиссера Найта Шьямалана, автора хитов «Сплит» и «Неуязвимый». По сюжету фильма, опасный псих с множественным расстройством личности и таинственный террорист по имени «Стекло» выходят на след своих давних врагов, становясь своеобразными «Мстителями» в киновселенной Шьямалана. Главные роли в фильме исполнят такие голливудские мэтры, как Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой и Сэмюэл Л. Джексон.

Ну а маленьких зрителей в это время порадует мультфильм «Астерикс и тайное зелье». По известной всем легенде, могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил друид. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный старец свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

24 января на экраны выйдет боевик «Крид ІІ: Наследие Рокки Бальбоа» о боксере Адонисе Криде, который готовится к большому бою, обещающему стать главным вызовом в его жизни. Он встретится с противником, с которым связано прошлое его семьи. И это серьезно усиливает напряжение. Адонису помогает Рокки Бальбоа, роль которого исполнит несравненный Сильвестр Сталлоне.

7 февраля в прокат выходит украинский исторический боевик «Круты 1918», основанный на реальной истории боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. На фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкие влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подходят к Киеву, город наполнен «красными» агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, выступают против 4-тысячного хорошо вооруженного войска.

21 февраля украинские зрители смогут увидеть долгожданный мультфильм «Как приручить дракона 3: Скрытый мир». Полюбившиеся юным зрителям главные герои Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. Героям предстоит осознать, что важнее в их жизни: мечта или действительность.

В последний день зимы на экраны выйдет приключенческое фэнтези «Будущий король». Картина рассказывает о подростке Алексе, который считает себя обычным неудачником. Однажды к нему в руки попадает таинственный меч Эскалибур. Надпись на нем свидетельствует, что он принадлежал королю Артуру. Вместе с таким оружием главному герою приходится объединить друзей в борьбе со злой ведьмой Морганой, которая пытается захватить мир.

Театральные премьеры зимы

Декабрь предлагает украинским зрителям ряд многообещающих театральных премьер. Так, театр имени Леси Украинки готовит премьеру спектакля по трагедии Фридриха Шиллера «Коварство и любовь», а Театр имени Ивана Франко – «Кориолан» Уильяма Шекспира.

Первые премьерные показы «Коварства и любви» на сцене Театра имени Леси Украинки состоялись еще в ноябре, также показ запланирован на 28 декабря. Постановку классической трагедии осуществил немец Элиас Перриг.

Одну из самых сложных шекспировских трагедий «Кориолан» представят втеатре им. Ивана Франко. Пьеса повествует о тех временах, когда Римская империя представляла собой еще разрозненные земли. Рим воевал со своими соседями, а их соседи с другими городами. В главных ролях — Дмитрий Рыбалевский и Александр Форманчук (они будут играть Кориолана по очереди). Многомерные шекспировские образы появятся на сцене и в исполнении корифеев Театра Франко: Натальи Сумской, Богдана Бенюка, Алексея Богдановича. Художник проекта – Петр Богомазов. Премьера спектакля – 25 декабря.

«Театр на Подоле» порадует премьерой сказки для школьников и их родителей «Каин XVIII». Это история о юной и прекрасной принцессе, влюбленном, но бедном актере и старом, но богатом короле, которые живут в эру нанотехнологий и не боятся ничего, кроме утечки информации. Как предупреждают в театре, это «сказка не для нежных деток».

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Как видим, зима в плане культурных мероприятий в Киеве должна пройти с размахом. Поэтому компенсировать короткий солнечный день с легкостью можно, отправившись в театр, кино или на концерт любимой группы. Главное не поддаваться соблазну остаться в теплой квартире, а пригласить с собой друзей, запастись теплыми напитками и отправляться на встречу новым впечатлениям!

Ольга Броскова