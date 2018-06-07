Планы на выходные 9-10 июня: французский дух, клубная жизнь и немного о серьезном

Для тех, кто хочет начать выходные в пятницу, 8 мая

В пятницу, 8 мая, в 20:00 в Европейском театральном центре «Краков» (улица Русановская набережная, 12) состоится премьера драматического спектакля «Повелитель мух» - нового проекта Центра современного искусства ДАХ от режиссера Давида Петросяна. Зрителям обещают показать современный взгляд на роман английского писателя Вильяма Голдинга «Повелитель мух» с элементами философского труда Отто Шпенглера «Закат Европы».

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Билеты на спектакль от 150 грн. Подробнее ознакомиться с информацией о мероприятии можно по ссылке.

Вечером 8 мая в Зеленом театре в Киеве состоится концерт украинской электроник-рок группы Вагоновожатые. Выступления группы отличаются мощной энергетикой и резкими актуальными текстами. Группа выступит впервые после весеннего перерыва, взятого на период подготовки второго студийного альбома, запланированного к выходу на 2018 год.

Начало мероприятие в 20:00, билеты от 500 грн. Подробнее ознакомиться с информацией о мероприятии можно по ссылке.

Также в пятницу, 8 июня, на летней площадке ЮБК на Трухановом острове в Киеве в рамках серии музыкальных мероприятий Ballantine’s Sessions состоится одно из самых ожидаемых событий в клубной культуре Киева за последнюю пару лет – выступление немецкого продюсера Acid Pauli. Последние 20 лет Мартин Грецманн (Acid Pauli) изучает новые музыкальные направления отталкиваясь от собственных основ: психоделического, авангардного дип-хауса. Билеты на концерт по 250 грн. Подробнее о мероприятии можно прочитать по ссылке.

КиевПрайд неделя (Киев, 8-17 июня)

В пятницу, 8 июня, в Киеве стартует неделя КиевПрайд. В течение этих дней в Киеве будут проведены специальные кинопоказы на ЛГБТ-тематику, тематические дискуссии и круглые столы, ворк-шопы, экскурсии по ЛГБТ-местам Киева, перформансы и многое другое. Завершится неделя Маршем равенства в Киеве 17 июня.

В частности, 8 июня зрителям покажут новый документальный фильм Mein wunderbares West-Berlin (My Wonderful West Berlin) немецкого независимого режиссера Йохена Хика о местном ЛГБТ-движении. Также в рамках показа запланирована встреча с режиссером и дискуссия об украинском прайд-движении.

Вход на мероприятия в рамках недели КиевПрайд бесплатный, однако необходима предварительная регистрация, чтобы организаторы могли узнать точное число участников и избежать провокаций. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

День изоляции 2018 (Киев, 9 июня)

9 июня арт-фонд Изоляция, в 2014 году перебравшийся из охваченного боевыми действиями Донецка в Киев, отметит четвертый год деятельности на новом месте. Этот арт-проект был создан в Донецке в 2010 году на территории бывшего завода изоляционных материалов, однако вынужден был покинуть родные стены после захвата здания боевиками самопровозглашенной «ДНР» 9 июня 2014 года. С тех пор эвакуированная команда Изоляция продолжает работу на востоке Украины, в Киеве и за рубежом.

Стартует мероприятие на Контрактовой площади, откуда в 16:00 начнется прогулка по Подолу «Старобельск. До премьеры» от группы Pic Pic. Разработанный для города Старобельск Луганской области аудиотур проведет участников по всему Подолу, «накладывая ментальные карты двух городов друг на друга».

Завершится прогулка в арт-пространстве IZONE (улица Набережно-Луговая, 8), где в 17:00 стартует сессия блиц-диалогов между менеджерами Изоляции разных лет, которые расскажут о различных аспектах работы в крупной арт-институции, а также об ошибках и уроках восьми лет существования проекта.

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В 18:00 на четвертом этаже IZONE состоится открытие выставки резидентов ИЗМЕНЕНИЕ A-I-R, где будут представлены проекты, осуществленные в городах Донецкой и Луганской областей – Покровске, Бахмуте, Старобельске и Лисичанске.

В 18:30 на втором этаже IZONE откроется выставка Павла Макова «Тетрадь без одной страницы» – мультимедийный проект, который даст зрителю возможность составить собственное мнение об утопических прогнозах автора относительно будущего цивилизации и нового общественного порядка.

Завершит вечер концерт экспериментальной музыки от клуба Оксана!, в котором примут участие Diser Tape, Qod, Stirol, Le Cru и Mokri Dereva. Музыкальные сеты будут сопровождаться живым видео-артом от Ани Тихой.

Вход на мероприятие свободный. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Акция «Вголос» в поддержку Олега Сенцова (Киев, 9 июня)

9 июня 2018 года в 11:00 на Майдане Независимости состоится акция в поддержку пленника режима Путина, украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку ради освобождения политзаключенных. В рамках акции друзья и коллеги режиссера, известные украинские актеры, ведущие, музыканты и общественные деятели зачитают публично вслух отрывки из его произведений.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

Рыцарский турнир на Певчем поле (Киев, 9 июня)

9 июня 2018 года на территории ландшафтного парка «Певчее поле» в Киеве (ул. Лаврская, 33, 15 минут от м. Арсенальная) состоится Фестиваль средневековой культуры «Рыцарский турнир на Певчем поле». Посетителям обещают продемонстрировать реконструкции рыцарских парных и массовых боев на мечах, выступления коллективов исторического танца и тематические танцевальные мастер-классы, выступления козацких коллективов и мастер-классы по боевому гопаку, конкурсы для зрителей, ярмарки и многое другое.

Начало мероприятия запланировано на 11:00, а окончание – в 19:00. Вход на мероприятие – 50 грн для взрослых, 25 грн для детей. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

«Кинопарк» под открытым небом в Соломянском парке (Киев, 8-9 июня)

В пятницу, 8 июня, на территории Соломянского ландшафтного парка возобновит работу проект «Кинопарк» под открытым небом.

8 июня зрителям покажут итальянскую комедию «Добро пожаловать на юг» режиссера Лука Миньеро, а 9 июня любителей комиксов ждет показ фильма «Тор» режиссера Кеннета Брана.

Вход на мероприятие свободный. Сбор зрителей назначен на 21:00 8 и 9 июня у центрального входа в Соломянский парк возле фонтана (со стороны ул. Волгоградской). Гостям советуют прихватить с собой пледы и все необходимое. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Открытие новой площадки The Garden (Киев, 9 июня)

9 июня в Киеве состоится вечеринка-открытие новой концертной площадки под открытым небом The Garden (улица Крещатик, 2). Как отмечают в самом заведении, «это место предназначено исключительно для культурного времяпровождения» с «особыми правилами этикета и манерности», где «царит релакс и удовольствие, в связке с неповторимой архитектурой и интерьером». Так ли это на самом деле, у всех желающих есть возможность узнать самостоятельно.

Отмечается, что помимо зоны отдыха, на территории заведения размещены фуд-корты с блюдами на любой вкус: лапша, вегетарианская еда, бургеры, разнообразные виды сидров и сиропов.

На открытии площадки 9 июня выступят известные в кругах ценителей хаус-сцены исполнители: Cape Cod, Koloah, Youngg P, Timkov и Romashov.

Начало мероприятия запланировано на 22:00, стоимость входа 200 грн, действуют возрастные ограничения 18+. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Праздник улицы Костельной - День Франкофонии 2018 (Киев, 10 июня)

10 июня с 10:00 до 22:00 столичную улицу Костельную полностью перекроют и сделают пешеходной в честь Дня Франкофонии, чтобы жители и гости Киева смогли по полной отпраздновать жизнь в духе très français – «очень по-французски».

Гостям мероприятия обещают помочь узнать многогранную культуру франкофонных государств, а также дать возможность талантливым людям Украины показать себя и дать толчок к еще большему развитию украинской культуры.

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На большой европейской ярмарке с французским шармом на Костельной ожидается продажа товаров hand-made, уличный театр, две музыкальные сцены с выступлениями групп и диджеев в режиме нон-стоп, кулинарные мастер-классы, большая фотозона, детская зона с постоянными развлечениями и занятиями, фотовыставка, фудкорт с деликатесами со всего мира, образовательная зона франкоязычных стран и многое другое.

Мероприятие состоится при поддержке посольств Бельгии, Канады, Ливана, Франции, Швейцарии, а также при поддержке Французского института в Украине и Министерства иностранных дел Украины.

Вход на День Франкофонии на Костельной свободный. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Кантри на болоте: первый украинский кантри фест (Киев, 10 июня)

10 июня в арт-клубе «Теплый Ламповый» (улица Глыбочицкая, 72, метро Контрактовая Площадь) любителей музыки юга и запада США в Киеве соберет фестиваль Кантри на болоте: первый украинский кантри фест.

Для любителей кантри-музыки на сцене клуба выступят такие исполнители, как Zwyntar, Screamin' Memmies, Max Paragraph, Мика Чуев, The Wicker Man, Phil Whiteman, Black Cat Bone.

Начало концерта в 18:00, стоимость билетов от 100 грн. Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятия в других регионах Украины

8-10 июня 2018 года на территории Палаца Потоцких в городе Тульчин Винницкой области пройдет фестиваль оперной музыки под открытым небом Operafest Tulchyn-2018, в рамках которого будут презентованы 8 оперных программ с участием солистов из США, Германии, Австрии и Украины. Дирижеры программ - Оксана Линей (Австрия-Украина), Тарас Крыса (США), Виктория Рацюк (Украина), Дмитрий Морозов (Украина), Геннадий Муращенко (Украина). Также зрителей ждет 3Д маппинг-шоу, театр огня, ночные кинопоказы и визуальные проекты Light Opera и Opera Stars. Подробнее о том, как попасть на территорию фестиваля, а также какие мероприятия ждут посетителей можно узнать по ссылке.

8-10 июня в Тернополе на территории парка им. Шевченко пройдет этно-гастрономический фестиваль Галицкая дефиляда, в рамках которого жителям и гостям города обещают представить лучшие блюда галицкой кухни из органических продуктов: борщ, грибной суп, капустняк, вареники с картофелем, сыром, грибами, капустой, вишнями, черникой и много другое. При этом организаторы обещают «самые демократичные цены на все блюда». Вход на мероприятие свободный. Подробнее ознакомиться с информацией о фестивале можно по ссылке.

В Каменец-Подольском Хмельницкой области 8-10 июня 2018 года состоится Третий международный фестиваль стиля «Ретрофест». Мероприятие пройдет на Армянской площади в Старом городе в 800 м от знаменитой Каменец-Подольской крепости. Посетителям фестиваля обещают тематические флэш-мобы, выставки ретро-украшений, выставки кукол в ретро-образах, живую музыку всевозможных жанров – от джаза до рок-н-ролла, а также танцевальный мастер-классы по буги-вуги, твисту, вальсу, чарльстону, а также фото-зоны, ярмарки, кулинарное шоу, ретро-кинозал и многое другое. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.

В Луцке 9 июня на территории Замковой площади пройдет фестиваль средневекового духа «Княжий банкет». Жителям и гостям города в этот день обещают создать атмосферу 15 века благодаря выступлениям менестрелей и тематических музыкальных групп, театрализованным действам и забавам, конкурсам средневековых костюмов и традиционной кухне Средневековья. Начнется мероприятие в 15:00 торжественным шествием от Театральной площади до Замковой площади, а завершится фестиваль в 23:00. Подробнее ознакомиться с информацией о нем можно по ссылке.

Хороших вам выходных и увлекательных путешествий!

Марина Григоренко