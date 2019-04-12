В Париже зацвела сакура (фоторепортаж)

Чтобы увидеть цветущие сады сакур, в столицу Франции съезжаются тысячи туристов.

Столица Франции - Париж - превратилась в цветущую сказку из-за цветения сакуры.

Читайте такжеВ Киевском ботаническом саду распустились первые магнолии (фоторепортаж, видео)

Рядом с Эйфелевой башней расцветают десятки сакур.

Как сообщал УНИАН, в разных уголках планеты уже начался сезон цветения сакуры. В Украине сезон цветения сакуры происходит несколько позже – во второй половине апреля. Наиболее известной является Аллея сакур в Ужгороде на Закарпатье.

В Киеве цветущие сакуры в апреле можно найти в парке Киото.