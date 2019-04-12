В Париже зацвела сакура (фоторепортаж)
17:02, 12 апреля 2019Фотоотчеты
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Чтобы увидеть цветущие сады сакур, в столицу Франции съезжаются тысячи туристов.
Столица Франции - Париж - превратилась в цветущую сказку из-за цветения сакуры.
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Рядом с Эйфелевой башней расцветают десятки сакур.
Как сообщал УНИАН, в разных уголках планеты уже начался сезон цветения сакуры. В Украине сезон цветения сакуры происходит несколько позже – во второй половине апреля. Наиболее известной является Аллея сакур в Ужгороде на Закарпатье.
В Киеве цветущие сакуры в апреле можно найти в парке Киото.
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