Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

6 декабря 2020 года впервые в истории между Киевом и Северной Македонией было запущено прямое авиасообщение.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

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"Мы и далее расширяем свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. Впервые в истории полетел прямой рейс "Киев-Скопье". Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, но и контактов", - написал Кулеба.

Полеты между Киевом и Скопье будет осуществлять украинская авиакомпания Windrose. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - в четверг и воскресенье.

Перелет будет выполняться на Embraer 145. Также на маршруте задействуют АТR 72-600.

Вылет из аэропорта Борисполь будет выполняться в 10:50, прилет в Скопье - в 12:00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 12:50, в Киев прилетать - в 16:10.

Как отметила на церемонии встречи первого рейса в Скопье Посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк, это первый в истории отношений между странами прямой рейс по маршруту Киев-Скопье-Киев.

Посольство Украины в Северной Македонии

26 ноября 2020 года посольство Украины в Македонии анонсировало запуск прямого авиасообщения между странами, отметив при этом, что наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества - усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах.

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Автор: Виталий Саенко