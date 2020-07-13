Верховная Рада ввела сбор за вылет пассажиров

За принятие законопроекта о внесении соответствующих изменений в Воздушный кодекс Украины во втором чтении проголосовали 256 народных депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, направленный на усовершенствование механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в отечественные аэропорты.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №2424 о внесении соответствующих изменений в Воздушный кодекс Украины во втором чтении проголосовали 256 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он предусматривает закрепление понятия "государственный сбор с субъекта авиационной деятельности", а также дополняет Воздушный кодекс Украины статьей, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира и за каждую тонну груза.

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"Законопроект обеспечит усовершенствование существующего механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины, которые являются основным источником поступления в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, за счет которого полностью содержится и осуществляет свою деятельность Государственная авиационная служба Украины", - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на усовершенствование механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропортов Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в отечественные аэропорты.

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