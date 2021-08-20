В частности, вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородних автобусов.

Турция вводит новые ограничения для невакцинированных граждан в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с 6 сентября непривитым гражданам без отрицательного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры, пишет Anadolu.

Также в Турции вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородних автобусов.

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Помимо этого, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Учителя и работники школ должны будут сдавать ПЦР-тесты как минимум дважды в неделю.

Эрдоган отметил, что вакцинация в Турции не является обязательной и не будет таковой, однако он призвал всех граждан делать прививки от коронавируса.

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Автор: Александр Топчий