Кроме сертификата о вакцинации, украинцы должны предоставлять документ о негативном результате ПЦР теста, но в то же время, при въезде в Грецию украинцам будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19.

В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили новые правила въезда в Грецию для украинцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Советы путешествующим от консульской службы МИД".

В частности, на основании совместного министерского решения от 17 декабря 2021 года в период с 06:00 19 декабря 2021 года до 06:00 10 января 2022 года въезд на территорию Греции всем без исключения лицам с 5 лет – гражданам Греции и иностранцам разрешено при условии соблюдения ряда условий.

Во-первых, предоставление отрицательного результата лабораторного молекулярного ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа (считая от момента взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию) или отрицательного результата лабораторного теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее чем за 24 часа до прибытия.

Читайте такжеМАУ не будет сокращать количество рейсов в Италию несмотря на карантин в стране"Указанное требование также применяется для внутреннего перемещения между островами паромом или самолетом", - говорится в сообщении.

Во-вторых, надо обязательно заполнить специальную форму PLF (бланк локации пассажира заполняется на каждое лицо отдельно) за 24 часа до пересечения границы (travel.gov.gr).

Кроме того, необходимо предоставить сертификат о прививках с указанием информации, что прошло 14 дней со времени полной вакцинации против COVID-19, количества полученных доз и даты их проведения, или предоставить справку (сертификат) о перенесенной коронавирусной болезни SARS–CoV-2, изданную через 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 90 дней после него.

Для въезда в Грецию украинцы должны быть привиты одной из перечисленных вакцин: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Cansino Biologics, Sinopharm и другие, в том числе русской Gamaleya (Sputnik), которой в Украине прививка не проводится.

Пассажиры также могут иметь при себе цифровой или в печатной форме европейский цифровой сертификат COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE), а также цифровые сертификаты третьих стран, в том числе в приложении "Дія" с QR-кодом с информацией о вакцинации.

Каждому, независимо от наличия у него вышеуказанных свидетельств, будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19. В случае отказа гражданина от прохождения теста, компетентные органы имеют право запретить въезд в страну. Выбор лиц для тестирования осуществляется по системе целевого отбора "EVA".

В то же время изоляция для лиц, если у них положительный результат на SARS-Cov-2 после тестирования, является обязательной. Такие граждане и их спутники будут размещены в карантинных отелях, где они пройдут дальнейшее ПЦР-тестирование для подтверждения первичного диагноза. Граждане будут находиться в обособленных отелях максимум 10 дней. Если положительный результат теста будет выявлен у вакцинированного пассажира, он будет находиться на карантине в течение 7 суток. В обоих случаях (10 или 7 суток) для отмены карантина лица должны будут пройти обязательное тестирование ПЦР методом в последние сутки временного ограничения. Расходы на проживание в карантинных гостиницах покрывает государство Греция.

Все документы должны содержать фамилию и имя латиницей согласно данным загранпаспорта.

Также все вышеупомянутые справки (сертификаты) могут быть выданы на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, русском языках.

Ранее сообщалось, что с 19 декабря Греция потребует от всех туристов предоставить результат ПЦР-тестирования на COVID в течение 48 часов после въезда в страну.

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Автор: Виталий Саенко