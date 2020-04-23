"Яркие ковры": в кропивницком дендропарке расцвели три миллиона тюльпанов (видео)

Но увидеть эту красоту из-за карантина украинцы вживую не могут.

В дендропарке Кропивницкого расцвели более трех миллионов тюльпанов.

Читайте такжеВ Вене построят парк-лабиринт для безопасных прогулок во время карантинаОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что только в этом году местные цветоводы закупили за рубежом пол миллиона луковиц этих весенних цветов 37-ми абсолютно новых для Украины сортов.

Сейчас все они начинают цвести ярким разноцветным ковром. Однако увидеть эту красоту из-за карантина украинцы вживую не могут.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за карантина отменили десятую юбилейную выставку тюльпанов на территории ландшафтного парка Певческом поле в Киеве.