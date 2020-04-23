"Яркие ковры": в кропивницком дендропарке расцвели три миллиона тюльпанов (видео)
11:10, 23 апреля 2020Новости туризма
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Но увидеть эту красоту из-за карантина украинцы вживую не могут.
В дендропарке Кропивницкого расцвели более трех миллионов тюльпанов
В дендропарке Кропивницкого расцвели более трех миллионов тюльпанов.
Читайте такжеВ Вене построят парк-лабиринт для безопасных прогулок во время карантинаОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что только в этом году местные цветоводы закупили за рубежом пол миллиона луковиц этих весенних цветов 37-ми абсолютно новых для Украины сортов.
Сейчас все они начинают цвести ярким разноцветным ковром. Однако увидеть эту красоту из-за карантина украинцы вживую не могут.
Ранее УНИАН сообщал, что из-за карантина отменили десятую юбилейную выставку тюльпанов на территории ландшафтного парка Певческом поле в Киеве.
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