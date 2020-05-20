В Хорватию прибыл круизный лайнер, на котором большинство членов экипажа из Украины
Круизный лайнер Carnival Magic прибыл в среду, 20 мая, в хорватский порт Дубровник с 756 членами экипажа, большинство из них из Украины и Румынии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT News.
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До прибытия в Дубровник корабль находился в Гибралтаре. Экипажу не придется проводить 14 дней в карантине, поскольку последние два месяца они не контактировали с зараженными людьми.
Вместе с тем Министерство внутренних дел Хорватии проверит документы прибывших и измерит им температуру.
Среди членов экипажа также граждане Хорватии, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово.
По информации хорватских СМИ, большинство стран уже подготовили транспорт для перевозки людей с судна.
Как сообщал УНИАН, в Австралии возбудили уголовное дело в отношении владельцев круизного судна Ruby Princess, которых подозревают в предоставлении ложных данных о количестве инфицированных коронавирусом человек на борту.
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