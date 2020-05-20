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В Хорватию прибыл круизный лайнер, на котором большинство членов экипажа из Украины

15:03, 20 мая 2020
Новости туризма
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Лайнер прибыл в хорватский порт Дубровник / cruiseradar.ru

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT News.

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До прибытия в Дубровник корабль находился в Гибралтаре. Экипажу не придется проводить 14 дней в карантине, поскольку последние два месяца они не контактировали с зараженными людьми.

Вместе с тем Министерство внутренних дел Хорватии проверит документы прибывших и измерит им температуру.

Среди членов экипажа также граждане Хорватии, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово.

По информации хорватских СМИ, большинство стран уже подготовили транспорт для перевозки людей с судна.

Как сообщал УНИАН, в Австралии возбудили уголовное дело в отношении владельцев круизного судна Ruby Princess, которых подозревают в предоставлении ложных данных о количестве инфицированных коронавирусом человек на борту.

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