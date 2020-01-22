Киев попал в топ-50 самых инстаграмных городов мира

Украинская столица оказалась на 33 месте, и это единственный украинский город в топ-50.

Глобальный туристический портал Big 7 Travel включил Киев в список 50 самых инстаграмных городов мира.

Согласно свежему рейтингу на 2020 год, украинская столица оказалась на 33 месте, и это единственный украинский город в топ-50.

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"Столица Украины Киев - город, обладающий таким величием и красотой: от памятника Родине-матери и 18-метровой копии Эйфелевой башни до Майдана Незалежности, который на протяжении десятилетий был центром политической жизни Украины. Благодаря 19 миллионам хэштегов Киев прочно занимают свое место в списке самых инстаграмных городов", - отмечают составители рейтинга.

Отметим, по соседству с Киевом в рейтинге оказались такие популярные туристические города, как Тайбэй на Тайване (32 место) и Ницца во Франции (34 место).

Первая десятка инстаграмного топа выглядит следующим образом:

1. Сидней, Австралия

2. Гонконг

3. Дубай, ОАЭ

4. Нью-Йорк, США

5. Сингапур

6. Токио, Япония

7. Лиссабон, Португалия

8. Бали, Индонезия

9. Лондон, Англия

10. Джайпур, Индия

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Как отмечают составители рейтинга, в ходе его составления использовалась комплексная система подсчета очков, которая проанализировала количество хэштегов на пункт назначения, результаты опроса 1,5-миллионной аудитории Big 7 Media и голоса, поданные группой экспертов по путешествиям.

При этом отмечается, что в наши дни Instagram продолжает оставаться одной из главных площадок, формирующих туристические потоки. Так, 67% опрошенных Big 7 Media заявили, что они посетили новый пункт назначения, увидев его в Инстаграм, а 61% людей забронировали конкретный отель, увидев его на своей ленте. 33% опрошенных заявили, что изучают свое предстоящее место отдыха через ленту Instagram.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Киев вошел в ТОП-100 самых "умных" городов мира.