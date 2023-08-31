Ее госпитализировали.

На Бали задержали российскую туристку, которая устроила истерику в магазине. Об этом пишет издание NusaBali.

Инцидент произошел 28 августа в деревне Унгасан. 27-летняя гражданка России в "тяжелом состоянии" буянила в магазине. Полицейские уговорили ее выйти, чтобы избежать разрушений, однако на улице она началась бегать и снова попыталась войти в помещение.

Полицейские надели на нее наручники и отвезли в больницу для обследования. "По словам нескольких человек и продавцов, женщина бушевала и танцевала без видимых причин. Посетители, делавшие покупки, тут же разбежались. Первоначально возникло подозрение, что у иностранки депрессия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что действия женщины нарушают спокойствие и безопасность местного населения, за ней проследит Иммиграционная служба.

Россияне на Бали

Напомним, ранее губернатор Бали Ваян Костер заявил, что хочет ввести систему квот туристов на 100 лет. По его словам, за последний год на острове возросло количество нарушений со стороны туристов. Большинство из них - из России.

Также россияне "лидируют" в списке депортированных из Индонезии туристов.

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