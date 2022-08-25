После 24 февраля на территорию ЕС легально въехали почти 1 миллион россиян.

С начала полномасштабной войны в Украине более 60% россиян въехали в ЕС через границу Эстонии или Финляндии.

Об этом сообщает ERR.

В общем после 24 февраля на территорию Евросоюза легально въехали почти 1 миллион россиян (998 тысяч), из которых 329 тысяч - через Финляндию и 282 тысячи - Эстонию. Большинство этих людей потом вернулись.

В то же время через Литву, которая граничит с Калининградской областью, въехали в ЕС более 132 тысяч граждан России, а через Польшу - 26,5 тысячи.

Через Норвегию на территорию Евросоюза за пол года въехали чуть более 8 тысяч россиян, однако вернулись тем же маршрутом около 6 тысяч.

Премьер Эстонии Кая Каллас отметила, что эти цифры очень хорошо иллюстрируют нагрузку, которая выпадает на непосредственных соседей России.

"Нужно, чтобы российские туристы не ездили в ЕС, пока агрессия РФ против Украины не прекратится. Это о защите нацбезопасности и искренности санкций ЕС. И это вопрос моральной определенности ЕС в то время, как Россия ведет в Европе геноцидальную войну. Мы не продвигаем тотальный запрет, должны быть гуманитарные исключения - для поездок к членам семьи, близким родственникам. Граница также должна быть открыта для диссидентов и искателей убежища", - добавила Каллас.

Как ранее сообщал УНИАН, пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзную запрет.

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