Полеты в Доху будут осуществляться четыре раза в неделю

Авиакомпания Qatar Airways намерена возобновить полеты в Украину с 18 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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До 4 января 2021 года рейсы из аэропорта Борисполь в аэропорт Хамад (Доха) будут выполняться по средам, пятницам и субботам, с 4 января — дополнительно по понедельникам.

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 с бизнес-классом на 12 мест и эконом-классом на 132 места.

Qatar Airways запустила регулярный рейс Доха — Киев с 28 августа 2017 года и прервала его выполнение после ограничения полетов весной 2020 года.

Возобновление маршрутов

7 мая 2020 года в Qatar Airways обнародовали план восстановления маршрутов, которые были отменены из-за пандемии.

В мае авиакомпания планировала выполнять полеты по 53 направлениям, и июне расширить сеть до 80 маршрутов в Европу, Америку, Африку, Азию и Австралию.

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Автор: УНИАН